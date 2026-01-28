MasterChef: Η 2η μπριγάδα μπαίνει στην κουζίνα για την τελική επιλογή

Δεκαέξι παίκτες ξεκινούν τη μάχη για τη λευκή ποδιά και το σπίτι

28.01.26 , 21:20
Απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, δεκαέξι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions κάνουν το επόμενο και πιο κρίσιμο βήμα στο MasterChef 10.

Η δεύτερη μπριγάδα περνά στην τελική φάση επιλογής και μπαίνει για πρώτη φορά στην ανανεωμένη κουζίνα του διαγωνισμού, με στόχο μία και μοναδική θέση στο σπίτι.

Η είσοδος στην κουζίνα συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα. Ο ενθουσιασμός, το δέος και η ανυπομονησία κυριαρχούν, με αρκετούς παίκτες να περιγράφουν την εμπειρία ως «εξωπραγματική». Για πολλούς, η εικόνα της κουζίνας ξεπερνά κάθε προσδοκία: οι πάγκοι, ο εξώστης που θυμίζει lounge, το pantry και ο συνολικός χώρος δημιουργούν ένα σκηνικό που προκαλεί θαυμασμό αλλά και άγχος.

Το πρώτο σοκ έρχεται όταν οι διαγωνιζόμενοι αντικρίζουν τη μαύρη ποδιά στον πάγκο τους. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τους κριτές πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Παρά το καλωσόρισμα στη νέα κουζίνα, όλοι γνωρίζουν πως βρίσκονται μπροστά σε μια απαιτητική δοκιμασία, που θα κρίνει άμεσα το μέλλον τους στον διαγωνισμό.

Οι κριτές είναι σαφείς: το MasterChef 10 ανεβάζει στροφές και οι απαιτήσεις φέτος θα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος – η ανάδειξη του επόμενου ή της επόμενης MasterChef της χώρας, με έπαθλο 100.000 ευρώ και έναν δεύτερο φιναλίστ που θα φύγει με 30.000 ευρώ. Ο ανταγωνισμός, όπως προειδοποιούν, θα είναι σκληρός.

Η δοκιμασία της ημέρας είναι δοκιμασία αποχώρησης. Από τους 16 παίκτες, στο τέλος της ημέρας θα παραμείνουν 15. Η χειρότερη προσπάθεια αποχωρεί άμεσα, πριν καν προλάβει να ξεκινήσει ουσιαστικά το ταξίδι της στο MasterChef. Αντίθετα, η καλύτερη προσπάθεια κερδίζει τη λευκή ποδιά με το όνομα του παίκτη επάνω και εξασφαλίζει απευθείας την είσοδό της στο σπίτι.

Κάτω από κάθε πάγκο, οι διαγωνιζόμενοι βρίσκουν έναν δίσκο με το αγαπημένο τους υλικό – ένα υλικό που οι ίδιοι επέλεξαν και γνωρίζουν καλά. Αυτό καλούνται να αναδείξουν, χωρίς δικαιολογίες. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ένα νόστιμο πιάτο, αλλά η μαγειρική ταυτότητα, ο χαρακτήρας και η προσωπική υπογραφή του κάθε παίκτη.

Σελινόριζα, μανιτάρια, γαρίδες, ντομάτες και άλλα υλικά γεμίζουν τους πάγκους, με τους διαγωνιζόμενους να εξηγούν γιατί τα επέλεξαν και τι σημαίνουν για εκείνους. Για κάποιους είναι αναμνήσεις, για άλλους τεχνική άνεση και για άλλους η δυνατότητα δημιουργίας μέσα από ένα ευέλικτο προϊόν.

Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους είναι 60 λεπτά μαγειρικής, ενώ προηγούνται 10 λεπτά στην αποθήκη τροφίμων για την επιλογή υλικών. Η αποθήκη παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, δίνοντας ελευθερία κινήσεων αλλά και απαιτώντας σωστή διαχείριση χρόνου.

Όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: το MasterChef 10 δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Η δεύτερη μπριγάδα μπαίνει δυναμικά στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως από εδώ και πέρα κάθε μαγειρική απόφαση μπορεί να είναι καθοριστική. Το ταξίδι ξεκινά με πίεση, όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες – και μόνο οι καλύτεροι θα αντέξουν.

