Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αριστέα Καζάκου

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 40 ετών, η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος στο επάγγελμα Αριστέα Καζάκου, ύστερα από πολύμηνη  μάχη με τον καρκίνο.

Η Αριστέα Καζάκου  έθεσε υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ το 2023 στην εκλογική περιφέρεια Μεσσηνίας.

Ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας.

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Η Αριστέα Καζάκου ήταν μάχιμη δικηγόρος, από την Κυπαρισσία. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα του ιδιωτικού χρέους. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στη Σπουδάζουσα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων. εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

Μετά την υποψηφιότητά της στη Μεσσηνία με το ΠΑΣΟΚ, τον Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του κόμματος. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Ανδρουλάκης: «Σε αποχαιρετώ με οδύνη»

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, o οποίος αναφέρει σε μήνυμά του:

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».
 

