Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Το δωμάτιο αυτό αποτελεί την απόλυτη φαντασίωση κάθε γυναίκας

Φαίνεται πως η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της! Η γνωστή παρουσιάστρια, που διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με το κοινό της στα social media, μοιράστηκε πρόσφατα την εντυπωσιακή ανανέωση που έκανε στον προσωπικό της χώρο, το σπίτι της.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party

Κατερίνα Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Η KatKen, πάντα κομψή και λάτρης της μόδας και των όμορφων χώρων, αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της, μετατρέποντας έναν απλό χώρο του σπιτιού της σε έναν επίγειο παράδεισο μόδας. Έκανε πραγματικότητα το όνειρο κάθε γυναίκας!

Μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, μας ξενάγησε στο νέο της dressing room: έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών, πλήρως οργανωμένο και σχεδιασμένο για να φιλοξενεί την πλούσια γκαρνταρόμπα της.

Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της

Ένα τέτοιο δωμάτιο αποτελεί την απόλυτη φαντασίωση για πολλές γυναίκες γιατί υπάρχει οργάνωση. Το να βλέπεις συγκεντρωμένα όλα σου τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ προσφέρει μια αίσθηση τάξης που μειώνει το άγχος της προετοιμασίας στην καθημερινότητα.

Είναι ο χώρος όπου η κάθε γυναίκα αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, πειραματίζεται με το στυλ της και νιώθει σαν πρωταγωνίστρια σε ταινία ή σαν παρουσιάστρια της τηλεόρασης! Κάθε κομμάτι, από τις τσάντες μέχρι τα κοσμήματα, τοποθετείται έτσι ώστε να αναδεικνύεται, κάνοντας την επιλογή του outfit εύκολη.

Στον νέο χώρο έχουν πλέον τοποθετηθεί τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ της, όλα τακτοποιημένα και με προσοχή στη λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα είναι κομψό και πρακτικό, με την παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» να δείχνει ενθουσιασμένη με τη μεταμόρφωση και να μοιράζεται τη χαρά της με τους followers της.

Δες την γκαρνταρόμπα της:

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Νέα σελίδα στη ζωή της

Η ανανέωση του σπιτιού της έρχεται σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. 

καινουργιου

Ήταν 2022 όταν η Κατερίνα Καινούργιου μετακόμισε από τα Βόρια Προάστια, όπου κι έμενα για χρόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Εγκαταστάθηκε σε ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα, με μεγάλους χώρους, μεγάλο μπαλκόνι και υπέροχη θέα. Μάλιστα, το σπίτι ανήκει στην οικογένεια του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και μέχρι πριν από λίγο καιρό έμενε εκεί η αδερφή του γνωστού ηθοποιού..

Πλέον, στο σπίτι της αυτό μένει μαζί με τον αγαπημένο της, τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή που πολύ σύντομα θα γίνει σύζυγός της, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο τής έκανε πρόταση γάμου.

Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Η μέλλουσα μητέρα δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ένα κολάζ με τέσσερα στιγμιότυπα, μέσα από τα οποία μας ενημέρωσε ότι οι ετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η Κατερίνα Καινούργιου επιλέγει πιο γήινα χρώματα. «Σιγά σιγά», έγραψε στην ανάρτησή της και πρόσθεσε ένα emoji με μπιμπερό.

καινουργιου

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Πρόσφατα μίλησε στη Super Κατερίνα για τις διαφωνίες που έχει με τον αγαπημένο της για το παιδικό δωμάτιο. Το σπίτι τους έχει τρία υπνοδωμάτια. Το ένα είναι η κρεβατοκάμαρα, το άλλο η γκαρνταρόμπα της και το τρίτο θα γίνει το παιδικό δωμάτιο.

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
