Η Pirelli έφτιαξε ειδικά ελαστικά για την BMW iX3

Η Pirelli ανέπτυξε δύο διαφορετικές εκδόσεις ελαστικών για τη νέα BMW iX3, σχεδιασμένες ώστε να αναδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του νέου οχήματος. Ξεκινώντας από την ειδική έκδοση P Zero που εστιάζει στην υψηλή ακρίβεια στον χειρισμό, ενώ το P Zero E αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Και τα δύο προϊόντα ανήκουν στην οικογένεια ελαστικών P Zero, γνωστή για τις υψηλές επιδόσεις χάρη στην καινοτομία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Pirelli.

Και οι δύο εκδόσεις που αναπτύχθηκαν για το πρώτο μοντέλο Neue Klasse – τη νέα πλατφόρμα της γερμανικής κατασκευάστριας για ηλεκτρικά οχήματα – ενσωματώνουν την τεχνολογία Pirelli Elect, σχεδιασμένη να ενισχύει τις επιδόσεις των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την αυτονομία, την άνεση και τη διάρκεια ζωής, χάρη στη χαμηλή αντίσταση κύλισης και ειδικές τεχνικές λύσεις.

Εκτός από την τεχνολογία Elect, το P Zero E – ναυαρχίδα της τεχνολογικής εξέλιξης της Pirelli – διαθέτει βαθμολογία A στην ευρωπαϊκή ετικέτα και περιέχει πάνω από 55% φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά του χάρισαν το Διεθνές Βραβείο ADI Compasso d’Oro και το καθιστούν το πρώτο ελαστικό στην ιστορία που κερδίζει το πιο αναγνωρισμένο βραβείο βιομηχανικού σχεδιασμού παγκοσμίως, το οποίο απονεμήθηκε στην Expo 2025 στην Οσάκα.

Pirelli P Zero: με έμφαση στον σπορ χαρακτήρα και τις επιδόσεις

Η ειδική έκδοση της πέμπτης γενιάς P Zero σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις επιδόσεις των ισχυρών ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης που αποδίδουν άμεση ροπή. Το ελαστικό εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, χάρη στη βελτιστοποιημένη δομή του που έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την άμεση παροχή ροπής του ηλεκτρικού κινητήρα. Τα δυνατά σημεία του P Zero είναι η απόδοση και η ασφάλεια, με οδική συμπεριφορά δοκιμασμένη σε πίστα και μειωμένες αποστάσεις φρεναρίσματος. Τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται χάρη σε ένα καινοτόμο μείγμα γόμας που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς της Pirelli με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Pirelli P Zero E: ο πρωταθλητής της στρατηγικής Eco-Safety της Pirelli

Παράλληλα με το P Zero, η Pirelli παρουσιάζει το P Zero E για τη BMW iX3, το οποίο εκφράζει τη στρατηγική eco-safety της εταιρείας, με στόχο τον συνδυασμό ασφάλειας, διάρκειας και προσοχής στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, σε συμφωνία με τη νέα φιλοσοφία Neue Klasse της κατασκευάστριας από το Μόναχο. Το ελαστικό ξεχωρίζει για τη σύνθεσή του με πάνω από 55% φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά, καθώς και για την βαθμολογία A στην ευρωπαϊκή ετικέτα όσον αφορά την αντίσταση κύλισης, το φρενάρισμα σε βρεγμένο και τον θόρυβο.

Η αρχιτεκτονική του ελαστικού μειώνει την αντίσταση κύλισης, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μεγάλη αυτονομία της iX3, ενώ τα χαμηλά επίπεδα θορύβου βελτιώνουν την ακουστική άνεση, παράγοντα κρίσιμης σημασίας για αυτό το μοντέλο μηδενικών εκπομπών. Ο σχεδιασμός του, προσαρμοσμένος ειδικά για την iX3, ενισχύει επίσης την απόκριση του πλαισίου και την ομαλότητα του νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δυναμικής οδήγησης.Το P Zero για τη BMW iX3 διατίθεται σε διαστάσεις 20 ιντσών σε όλες τις θέσεις και σε διαστάσεις 21 ιντσών με διαφοροποιημένη διάταξη εμπρός-πίσω, ενώ το P Zero E προσφέρεται σε 22 ίντσες, επίσης με διαφοροποιημένη διάταξη.

