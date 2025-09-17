Νίκος Παππάς: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου

Ο Νίκος Παππάς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Ναταλί Παρτσινέβελου, κι έτσι το ζευγάρι θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας και θα επισφραγίσει τον έρωτά του.

Τη μεγάλη στιγμή «πρόδωσε» το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί το χέρι της καλλονής που έχει κλέψει εδώ και έναν χρόνο την καρδιά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε tour στα ελληνικά νησιά όλο το καλοκαίρι, ενώ, φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής τους.

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής έχει ανεβάσει story με την αγαπημένη, κάτι που παλιά δε συνήθιζε!

Μάλιστα, όπως ανέφερε και η εκπομπή Buongiorno, το ζευγάρι αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να δημιουργήσει πολύ σύντομα οικογένεια, ενώ ο πολιτικός δηλώνει ότι είναι έτοιμος να κάνει αυτό το βήμα στη ζωή του.

Οι δυο τους πριν από λίγο καιρό ανέβασαν την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

Η εντυπωσιακή κτηματομεσίτρια, με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έχει ταξιδέψει ουκ ολίγες φορές στις Βρυξέλλες για να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου της, ενώ μαζί έχουν κάνει ρομαντικές αποδράσεις στο Παρίσι, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ναταλί Παρτσινέβελου: Ποια είναι η γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά;

Aσχολείται με το real estate στο New Jersey των Η.Π.Α. Η Ναταλί είναι άκρως επιτυχημένη στα κτηματομεσιτικά με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική.

Στον λογαριασμό της στο Instagram το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεών της αφορούν την επαγγελματική της ιδιότητα ενώ έχει βραβευτεί για τη δουλειά της.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει στο πρόσωπο της Ναταλί μια δραστήρια γυναίκα και μία σύντροφο με κοινά ενδιαφέροντα όπως: η γυμναστική, τα βράδια με φίλους στο σπίτι και η αγάπη για τη μόδα.

Η Ναταλί Παρτσινέβελου αγαπάει τη μόδα και έχει ένα elegant στυλ τόσο στη δουλειά της όσο και στην προσωπική της ζωή. Μέσω του λογαριασμού της στο Instagram μοιράζεται τα ootd (outfits of the day) δηλαδή τα looks της ημέρας και εντυπωσιάζει.