Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή

Νέα γκάμα με πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε προσιτή τιμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 21:28 Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!
09.10.25 , 21:25 Μικαέλα και Ραφαήλ στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 την εμφάνιση
09.10.25 , 21:20 Renault 5 Ε-Tech Electric: Που μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε
09.10.25 , 21:20 First Dates Πέτρος -Κική: Ένα ραντεβού με πολλά vibes και… καθόλου σιωπή
09.10.25 , 21:10 First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ
09.10.25 , 21:09 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης του επιβάτη με το τσεκούρι
09.10.25 , 20:47 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Φως στα αίτια της πτώσης
09.10.25 , 20:16 Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό
09.10.25 , 20:15 «Σόου» για… Νόμπελ ετοιμάζει ο Τραμπ στο Ισραήλ  για τη συμφωνία
09.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!
09.10.25 , 19:33 First Dates: Ζεν, Τάσος, Στρατής, Γεωργία ανοίγουν τα χαρτιά τους
09.10.25 , 19:31 Alfa Romeo Tonale: Τώρα είναι πιο εύκολο να την αποκτήσετε
09.10.25 , 18:59 Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες
09.10.25 , 18:52 Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη
09.10.25 , 18:47 «Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες
Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Φως στα αίτια της πτώσης
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Peugeot 3008, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει κατακτήσει περισσότερους από 1.320.000 πελάτες σε 130 χώρες και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Peugeot ως μάρκας που συνδυάζει γοητευτική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και την απόλαυση της οδήγησης. Σήμερα, με τη νέα γκάμα, το μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Σχεδίαση που γοητεύει

Το Peugeot 3008 ξεχωρίζει για τη μοναδική του προσωπικότητα. Η fastback σιλουέτα του εκφράζει δυναμισμό και κομψότητα, δημιουργώντας μια premium αισθητική που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Η λεπτομέρεια στη σχεδίαση, η αεροδυναμική παρουσία και η επιβλητική του στάση, ενισχύουν τη γοητεία ενός μοντέλου που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο. 

Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
Στο εσωτερικό, το Panoramic i-Cockpit αποτελεί την καρδιά της εμπειρίας. Η αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων, προσφέρει μια υπερσύγχρονη και εργονομική διάταξη. Ο φωτισμός LED και οι επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Τεχνολογία που συναρπάζει
Η Peugeot έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί σε κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το 3008 είναι το καλύτερο παράδειγμα της δέσμευσής της για βιώσιμη κινητικότητα, καθώς προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες:
⦁    Hybrid 145hp με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές.
⦁    Plug-In Hybrid 195hp με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km σε αστικό κύκλο και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 0,9 l/100 km.
⦁    Αμιγώς ηλεκτρικό διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, προσφέροντας αυτονομία έως 700 km σε μικτό κύκλο οδήγησης (Best-in-Class), κορυφαία οδηγική απόδοση έως 325hp με τετρακίνηση και γρήγορη φόρτιση (100 km σε 10 λεπτά).
Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στους κινητήρες. Περισσότερα από 40 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο απολαυστική. Παράλληλα η νέα καινοτόμος πλατφόρμα STLA Medium με OTA αναβαθμίσεις και δυνατότητα να δεχθεί κάθε είδους μπαταρία, εγγυάται ότι το 3008 θα παραμένει πάντα επίκαιρο.

Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
Νέα σειρά εκδόσεων Hybrid με έμφαση στον πελάτη
Η τεχνολογική υπεροχή του 3008 συνδυάζεται τώρα με μια ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο εξοπλισμού:

⦁    STYLE: Η νέα σειρά STYLE κάνει το 3008 πιο προσιτό από ποτέ, διατηρώντας όμως τη γοητεία και τον εξοπλισμό που το καθιστούν σημείο αναφοράς. Η νέα εισαγωγική έκδοση με τιμή εκκίνησης 33.900€, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
⦁    Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55
⦁    Φιμέ κρύσταλλα
⦁    Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία
⦁    Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων
⦁    Εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης
⦁    Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί
⦁    Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
⦁    Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών 
⦁    Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto) 
⦁    Καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα
⦁    Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

⦁    ALLURE: Το ήδη εξαιρετικά πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, χωρίς καμία μεταβολή στην τιμή.
⦁    GT: Η κορυφαία έκδοση προσφέρει ακόμη περισσότερα, με το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), Semi Automatic Lane Change Assist (ημιαυτόνομη αλλαγή λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 να προστίθενται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Όλα τα επιπλέον στοιχεία δεν επιφέρουν καμία επιβάρυνση στην τιμή της έκδοσης.

Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή

Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ
Με τη νέα σειρά εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα. Το 3008 παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο σε ακόμη πιο ελκυστική τιμή εκκίνησης.Το νέο 3008 Hybrid περιμένει τους οδηγούς να προγραμματίσουν test drive στο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
PEUGEOT 3008
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top