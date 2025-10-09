Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός μας αν θέλει

«Όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας, δεν το βάζεις στα πόδια» δήλωσε

09.10.25 , 17:50 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός μας αν θέλει
Πηγή: newpost.gr
Τσίπρας Κασσελάκης Τάιλερ
Με τον δικό του τρόπο σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα βουλευτικά του καθήκοντα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας, δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση, η αποχή δεν είναι η λύση». Και πρότεινε πως λύση είναι η συμμετοχή, προσθέτοντας πως αν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός του.

