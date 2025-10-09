Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Ιστορική στιγμή

09.10.25 , 18:59 Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Βόλτα στην ηλιόλουστη Ακρόπολη λίγο πριν την κακοκαιρία express / Mega News (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μεγάλη αλλαγή έγινε στην Ακρόπολη μετά από πολλά χρόνια! Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποκαλύφθηκε πλήρως, καθώς απομακρύνθηκαν οι σκαλωσιές που κάλυπταν το εμβληματικό μνημείο για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Η ολοκλήρωση των εργασιών στα τέλη Σεπτεμβρίου δίνει για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Ακρόπολης – αλλά και στους κατοίκους της Αθήνας που τη θαυμάζουν από μακριά – να αντικρίσουν τη «γυμνή» και καθαρή όψη του ναού, όπως φαίνεται και από την πλευρά του Ηρωδείου.

Αν και η στιγμή έχει ιστορικό χαρακτήρα, δεν θα είναι μόνιμη. Οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν με πιο περιορισμένες και διακριτικές παρεμβάσεις. 

Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών

Δείτε εικόνες: 

Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 |
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
