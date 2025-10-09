Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες

Μια μεγάλη αλλαγή έγινε στην Ακρόπολη μετά από πολλά χρόνια! Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποκαλύφθηκε πλήρως, καθώς απομακρύνθηκαν οι σκαλωσιές που κάλυπταν το εμβληματικό μνημείο για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στα τέλη Σεπτεμβρίου δίνει για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Ακρόπολης – αλλά και στους κατοίκους της Αθήνας που τη θαυμάζουν από μακριά – να αντικρίσουν τη «γυμνή» και καθαρή όψη του ναού, όπως φαίνεται και από την πλευρά του Ηρωδείου.

Αν και η στιγμή έχει ιστορικό χαρακτήρα, δεν θα είναι μόνιμη. Οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν με πιο περιορισμένες και διακριτικές παρεμβάσεις.

Δείτε εικόνες: