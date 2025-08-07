Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιά στο μαγευτικό ναυάγιο των Κυθήρων!

Μία κατάδυση που θα θυμάται για πολλά χρόνια ακόμα έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στα Κύθηρα.

Και στο παρελθόν η παρουσιάστρια δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στα ελληνικά νησιά.

Φέτος, φέτος επέλεξε ένα από τα πιο ήσυχα και ανεξερεύνητα νησιά του Ιονίου για να χαλαρώσει, να γεμίσει ενέργεια για την απαιτητική σεζόν που έχει μπροστά της.

Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο νησί, η Σίσσυ δε σταμάτησε να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας στους followers τις ομορφιές των Κυθήρων, τις βουτιές στις παραλίες με τα καταγάλανα νερά και τα γραφικά σοκάκια.

Η απίστευτη κατάδυση στο ναυάγιο Nordland

Μια από τις ομορφότερες στιγμές στο νησί ήταν όταν μαζί με καλούς της φίλους πήραν μάσκες και αναπνευστήρες και βούτηξαν στο φημισμένο ναυάγιο Nordland.

Φυσικά, η Σίσσυ δεν έχασε την ευκαιρία να απαθανατίσει τη στιγμή με υποβρύχια κάμερα και να μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα στα social media που ομολογουμένως ενθουσίασαν τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το ναυάγιο που έγινε… αξιοθέατο

Το Nordland ήταν ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο μήκους περίπου 127 μέτρων, το οποίο προσάραξε το 2000 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στα βράχια της περιοχής.

Έκτοτε, παραμένει αγκυροβολημένο εκεί, δημιουργώντας ένα σκηνικό που εντυπωσιάζει τόσο τους λάτρεις της φωτογραφίας, όσο και τους δύτες και τουρίστες που επισκέπτονται το νησί.