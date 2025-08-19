Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο

Δείτε τον κούκλο γιο του τραγουδιστή και της Σίσσυς Χρηστίδου

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 14:07 Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο
19.08.25 , 13:54 Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος συνοδευόταν από τον μεγαλύτερο γιο του, Φίλιππο - Ραφαήλ. 

Οι δυο τους απόλαυσαν τη νυχτερινή ζωή του κοσμοπολίτικου νησιού των Κυκλάδων, με τους paparazzi να τους απαθανατίζουν κατά τη διάρκεια βόλτα τους στα Ματογιάννια. Μάλιστα κάποια στιγμή στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον και χαμογέλασαν.

Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια

Ο Θοδωρής Μαραντίνης με τον 17χρονο γιο του, Φίλιππο, στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ο Θοδωρής Μαραντίνης με τον 17χρονο γιο του, Φίλιππο, στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ο Θοδωρής Μαραντίνης με τον 17χρονο γιο του, Φίλιππο, στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Χρηστίδου – Μαραντίνης: Η κοινή απόφαση που πήραν για τη δικαστική διαμάχη

Ο frontman των Onirama φορούσε μαύρο πουκάμισο με άσπρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ενώ ο Φίλιππος Μαραντίνης λαδί μπλούζα με γκρι βερμούδα κι ερυθρόλευκα sneakers. 

To look που επέλεξε ο Θοδωρής Μαραντίνης για τη βόλτα του στα Ματογιάννια (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

To look που επέλεξε ο Θοδωρής Μαραντίνης για τη βόλτα του στα Ματογιάννια (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Παρά τον χωρισμό του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης παραμένει δίπλα στους γιου του, καθώς ο Φίλιππος κι ο Μιχαήλ είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του. 

Ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή βρίσκεται ένα βήμα πριν την ενηλικίωση, αφού την Τετάρτη 13 Αυγούστου έκλεισε τα 17. Ο κούκλος Φίλιππος, που μοιάζει και στους δυο γονείς του, γιόρτασε τα γενέθλιά του με συγγενείς και φίλους σε σκάφος, ενώ έσβησε δύο τούρτες. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
Follow us:

