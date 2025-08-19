Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο

Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος συνοδευόταν από τον μεγαλύτερο γιο του, Φίλιππο - Ραφαήλ.
Οι δυο τους απόλαυσαν τη νυχτερινή ζωή του κοσμοπολίτικου νησιού των Κυκλάδων, με τους paparazzi να τους απαθανατίζουν κατά τη διάρκεια βόλτα τους στα Ματογιάννια. Μάλιστα κάποια στιγμή στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον και χαμογέλασαν.
Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια
Ο frontman των Onirama φορούσε μαύρο πουκάμισο με άσπρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ενώ ο Φίλιππος Μαραντίνης λαδί μπλούζα με γκρι βερμούδα κι ερυθρόλευκα sneakers.
Παρά τον χωρισμό του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης παραμένει δίπλα στους γιου του, καθώς ο Φίλιππος κι ο Μιχαήλ είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του.
Ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή βρίσκεται ένα βήμα πριν την ενηλικίωση, αφού την Τετάρτη 13 Αυγούστου έκλεισε τα 17. Ο κούκλος Φίλιππος, που μοιάζει και στους δυο γονείς του, γιόρτασε τα γενέθλιά του με συγγενείς και φίλους σε σκάφος, ενώ έσβησε δύο τούρτες.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.