Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο

Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος συνοδευόταν από τον μεγαλύτερο γιο του, Φίλιππο - Ραφαήλ.

Οι δυο τους απόλαυσαν τη νυχτερινή ζωή του κοσμοπολίτικου νησιού των Κυκλάδων, με τους paparazzi να τους απαθανατίζουν κατά τη διάρκεια βόλτα τους στα Ματογιάννια. Μάλιστα κάποια στιγμή στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον και χαμογέλασαν.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης με τον 17χρονο γιο του, Φίλιππο, στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ο frontman των Onirama φορούσε μαύρο πουκάμισο με άσπρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ενώ ο Φίλιππος Μαραντίνης λαδί μπλούζα με γκρι βερμούδα κι ερυθρόλευκα sneakers.

To look που επέλεξε ο Θοδωρής Μαραντίνης για τη βόλτα του στα Ματογιάννια (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Παρά τον χωρισμό του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης παραμένει δίπλα στους γιου του, καθώς ο Φίλιππος κι ο Μιχαήλ είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του.

Ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας και του τραγουδιστή βρίσκεται ένα βήμα πριν την ενηλικίωση, αφού την Τετάρτη 13 Αυγούστου έκλεισε τα 17. Ο κούκλος Φίλιππος, που μοιάζει και στους δυο γονείς του, γιόρτασε τα γενέθλιά του με συγγενείς και φίλους σε σκάφος, ενώ έσβησε δύο τούρτες.