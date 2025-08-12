Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια

12.08.25 , 11:41 Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Στην Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Θοδωρής Μαραντίνης

Χρηστίδου – Μαραντίνης: Η κοινή απόφαση που πήραν για τη δικαστική διαμάχη

Ο frontman των Onirama εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια μαζί με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, ο οποίος σε λίγες μέρες κλείνει τα 17.

Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μπορεί να μην είναι πλέον ζευγάρι με τη Σίσσυ Χρηστίδου, παραμένει όμως ένας γλυκός και στοργικός πατέρας, που θέτει πάντα ως απόλυτη προτεραιότητα στην ζωή του τα παιδιά του. 

Μαραντίνης: Κινείται νομικά εναντίον της Χρηστίδου - Η ανακοίνωση στα ΜΜΕ

Μάλιστα, όσοι είδαν τον 17χρονο στο κοσμοπολίτικο νησί μιλούν για ένα ψηλό παιδί και κούκλο!

Δείτε το βίντεο με τον Θοδωρή Μαραντίνη να κάνει βόλτες στα σοκάκια με τον γιο του

Θυμίζουμε ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης έχει αποκτήσει δύο γιους: τον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον Μιχαήλ-Άγγελο, με την παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου.

Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια

