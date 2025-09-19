Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη με τη Χρηστίδου

«Πρότεινα να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές μας»

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο

O Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τη Σίσσυ Χρηστίδου να σταματήσουν τη δικαστική διαμάχη που έχουν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη νέα σελίδα που θέλει να γυρίσει στη ζωή του.

«Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό» είπε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου πήγε καλεσμένος. 

Χρηστίδου – Μαραντίνης: Η κοινή απόφαση που πήραν για τη δικαστική διαμάχη

Ο Θοδωρής Μαραντίνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είπε ακόμη: «Μετά από έναν χωρισμό υπάρχουν μεταπτώσεις. Αρχικά μπορεί να υπάρχει θυμός, πόνος, μπορεί να υπάρχει προβληματισμός και αγωνία για το μεγάλωμα των παιδιών, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό δύο άνθρωποι να περάσουν από διάφορα. Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο. Μόνο τα παιδιά μας μπορούν να κρίνουν αν είμαστε καλοί γονείς».

Για την απόφασή του να μην δημοσιεύει φωτογραφίες με τα παιδιά του στα social media, ο Θοδωρής Μαραντίνης δήλωσε: «Παλαιότερα είχα δημοσιεύει και εγώ κάποιες φωτογραφίες μου με τα παιδιά γιατί είχα πέσει στην παγίδα της εύκολης αποδοχής μέσα από τα social media. Μεγαλώνοντας και προχωρώντας κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έτσι ότι υπήρχε το κατέβασα και δεν ξανά ανέβασα ποτέ. Ακόμα και όταν επλήγη η εικόνα μου ως γονέας, θα μπορούσε μαρκετίστικα να μου κάνει καλό. Θα μπορούσα να πάρω και κάποιες δουλειές, τις οποίες αρνήθηκα παρόλο που ήμουν σε δύσκολη θέση. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό ένας γονιός να χρησιμοποιεί το παιδί του εμπορικά. Το παιδί δεν έχει ερωτηθεί για όλο αυτό».

«Μόλις έγινα πατέρας, ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία. Ένας γονιός όταν κάνει παιδιά λαμβάνει λευκές ψυχές, οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γράψουμε πάνω σε αυτές τις ψυχούλες, πρέπει να το έχουμε δουλέψει. Κανένας γονιός δεν είναι τέλειος, το σημαντικό είναι να βλέπεις τα λάθη σου», κατέληξε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη με τη Χρηστίδου

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώην ζευγάρι τον Ιούνιο είχε καταθέσει στο δικαστήριο μέσω των δικηγόρων του ότι επιθυμεί να ανακληθεί το δικαστήριο αφορούσε στην καταβολή ή μη διατροφής από τον Θοδωρή Μαραντίνη κατά την περίοδο 2022-2023.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης αποφάσισαν από κοινού να κλείσουν το θέμα και να τα βρουν εξωδικαστικά. Έτσι και οι δύο δικηγόροι δήλωσαν στο δικαστήριο να ανακληθεί η έγκλιση και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.

Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη με τη Χρηστίδου

Θοδωρής Μαραντίνης - Σίσσυ Χρηστίδου / Φωτογραφία: NDP

 

