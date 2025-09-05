Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί

Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση της αγνοούμενης Ολλανδής τουρίστριας στο Ζαγόρι, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε βάθος 300 μέτρων στη χαράδρα κάτω από το σημείο Μπελόη, στο φαράγγι του Βίκου.

Η τουρίστρια, 65 ετών, είχε εξαφανιστεί από το μεσημέρι της Πέμπτης 5/9, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της μέσω του 112. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η γυναίκα πήγε να τραβήξει μερικές φωτογραφίες, αλλά δεν επέστρεψε.

Η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε άμεσα, και σήμερα νωρίς το πρωί κινητοποιήθηκε ομάδα drone της Πυροσβεστικής για να σαρώσει την περιοχή. Δυστυχώς, η τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, με την επιχείρηση ανάσυρσης να είναι πολύ δύσκολη. Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε η 5η ΕΜΑΚ, η οποία αναμένεται να επιχειρήσει την ανάσυρση της σορού.

Η είδηση προκαλεί θλίψη, και κάνει σημαντική την ανάγκη να είναι ο κόσμος πιο προσεκτικός σε αυτές τις όμορφες και συνάμα επικίνδυνες περιοχές της χώρας μας.