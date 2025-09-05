Καβάλα: Νεκρή η 59χρονη που αγνοούταν - «Το περίμενα», λέει ο σύζυγός της

Η 59χρονη Βρετανίδα που αγνοούταν από την 1η Αυγούστου στην Καβάλα εντοπίστηκε νεκρή. Η σορός της βρέθηκε τελικά στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εξαφάνισής της που ήταν η παραλία Οφρυνίου.

Ο σύζυγος της Μισέλ Μπούρντα, Κρις, προσπαθεί να διαχειριστεί την τεράστια απώλεια και παράλληλα καταγγέλλει καθυστερήσεις των αρχών στην Ελλάδα αλλά και τη Βρετανία, ως προς τις έρευνες. Το ζευγάρι είχε επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές του, οι οποίες θα διαρκούσαν έξι εβδομάδες.

Η 59χρονη Βρετανίδα που αγνοούνταν

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη Μισέλ εξαφανίστηκε, την ώρα που ο άντρας της κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα στην παραλία. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι εκείνη έλειπε, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα ήταν στη θέση τους.

«Βρήκαν τη σορό της. Δυστυχώς, το περίμενα» ανέφερε ο σύζυγος της 59χρονης, «Το πρόβλημα είναι ότι το λιμενικό ξεκίνησε τις έρευνες αργά το βράδυ, και δεν ξέρω τι επιπτώσεις είχε αυτό», πρόσθεσε. «Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί και ότι την είδαν να ακολουθεί έναν άγνωστο άντρα. Αλλά ήξερα ότι αυτό δεν ίσχυε. Δεν θα έφευγε χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της».

Εξαφανίστηκε την ώρα που ο σύζυγός της κοιμόταν

Ο Κρις Μπούρντα τόνισε ότι δεν έγινε χρήση drones αλλά και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για να βρεθεί η σύζυγός του, ενώ δε δίστασε να στρέψει τα βέλη του και στο βρετανικό σύστημα υγείας. Ο λόγος ήταν πως δε φρόντισε επαρκώς και εγκαίρως την 59χρονη, η οποία έπασχε εδώ και καιρό από κατάθλιψη και άγχος.

«Το προηγούμενο βράδυ κρατούσε το χέρι μου και τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε. «Μιλούσαμε πριν λίγες μέρες και μου έλεγε πόσο χαρούμενη ήταν για τα 40 χρόνια μας μαζί. Κι εγώ της είπα “ναι, ελπίζω να έχουμε άλλα 40 μπροστά μας”».