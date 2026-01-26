Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Έλυσε τον γρίφο στο παρά δύο!

26.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 26/1/2026 στο Star, ο Βασίλης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο. 

Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Ο παίκτης δε σταμάτησε λεπτό να προσπαθεί και, 2’’ πριν από την εκπνοή του χρόνου, έλυσε τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Η Ξένια δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ;

Κάνε κι εσύ την προσπάθειά σου. Μπορείς να βρεις τα αντίθετα;

