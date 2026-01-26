Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 26/1/2026 στο Star, ο Βασίλης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Ο παίκτης δε σταμάτησε λεπτό να προσπαθεί και, 2’’ πριν από την εκπνοή του χρόνου, έλυσε τον γρίφο!
Κάνε κι εσύ την προσπάθειά σου. Μπορείς να βρεις τα αντίθετα;
