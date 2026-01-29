Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη»

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 29/1/2026 στο Star, η Μαρίτα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;

Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Ο γρίφος ήταν αρκετά δύσκολος και τα γράμματα δεν βοήθησαν.

Τροχός της τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο

Η Μαρίτα δεν τα κατάφερε. Εσύ μπορείς να μαντέψεις τις λέξεις με την ίδια κατάληξη;

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
