Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 29/1/2026 στο Star, η Μαρίτα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Ο γρίφος ήταν αρκετά δύσκολος και τα γράμματα δεν βοήθησαν.

Η Μαρίτα δεν τα κατάφερε. Εσύ μπορείς να μαντέψεις τις λέξεις με την ίδια κατάληξη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης