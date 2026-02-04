Δολοφονία Νέα Πέραμος: Η πεντάωρη κατάθεση της συντρόφου του και τα κενά

Ξεσπά ο πατέρας του 27χρονου – «Ρωτήστε τη μητέρα του τι έγινε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 17:31 Χίος: Συνελήφθη Μαροκινός ως διακινητής
04.02.26 , 17:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλια του!
04.02.26 , 16:59 Τα F - 35 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια  με Χέγκσεθ στις ΗΠΑ
04.02.26 , 16:43 Τροιζηνία: Αδέρφια Έκαναν Διαρρήξεις Με Ανιχνευτές Μετάλλων
04.02.26 , 16:31 O Mεντιλίμπαρ απαντά στο αν θα γίνει προσθήκη στο ρόστερ
04.02.26 , 16:03 Φωτιά Βιολάντα: «Μπουσουλώντας Πήγαμε Προς Την Έξοδο»
04.02.26 , 16:01 Μιλένα Αποστολάκη: Οι viral ατάκες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
04.02.26 , 15:58 Γυναίκα Δάγκωσε Και Έκοψε Το Αυτί Του Συντρόφου Της
04.02.26 , 15:57 Γκολεμά: «Μια ευχάριστη ψυχαγωγική εκπομπή που θα μοιάζει με κάποια άλλη»
04.02.26 , 15:52 MasterChef 10: Απόψε η πρώτη Ομαδική Δοκιμασία - Μία μπριγάδα θα κερδίσει!
04.02.26 , 15:50 Τι είναι το «ICE OUT»
04.02.26 , 15:39 Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
04.02.26 , 15:32 Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
04.02.26 , 15:30 ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες
04.02.26 , 15:02 Δολοφονία Νέα Πέραμος: Η πεντάωρη κατάθεση της συντρόφου του και τα κενά
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές σε 10 περιοχές από απόψε
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Κομβικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της συντρόφου του θύματος, ενώ οι αρχές βλέπουν πίσω από τη δολοφονία ένα modus operandi που παραπέμπει σε μεθόδους της μαφίας. 

Νέα Πέραμος δολοφονία 1

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η σύντροφος του 27χρονου κατέθετε επί πέντε ώρες και σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να γνωρίζει πολλά για τις δραστηριότητες του νεαρού. 

Νέα Πέραμος: «Τα πλούτη προσέλκυσαν κόσμο. Είχε μπλέξει με κακές παρέες»

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε αρχικά ότι περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα κάποιος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού που έμενε με τον 27χρονο, αλλά στη συνέχεια αναίρεσε την αρχική κατάθεση και είπε πως είδε από το θυροτηλέφωνο τον σύντροφό της με τουλάχιστον έναν ακόμα άνδρα να πηγαίνουν προς το μέρος ενός μπλε αυτοκινήτου.  

Νέα Πέραμος δολοφονία 2

Εντύπωση προκαλεί, ότι, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, η γυναίκα κοιμάται κανονικά στο βράδυ και το επόμενο πρωί που ξυπνάει, βλέποντας ότι ο σύντροφός δεν είχε επιστρέψει, πηγαίνει στο internet cafe που βρισκόταν το προηγούμενο βράδυ και ζητά να δει το υλικό από τις κάμερες. Στη συνέχεια επικοινωνεί με ιδιώτες για να τη συμβουλέψουν πώς μπορεί να γίνει η διαβούλευση σε περίπτωση που έχουν απαγάγει τον 27χρονο και τελικά δηλώνει την εξαφάνισή του στις 11:00 – 12:00 το πρωί.

Νέα Πέραμος: «Ο 27χρονος γνώριζε τους δράστες» - Τι λέει η μητέρα του

Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε πως κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν πήγε να ανοίξει είδε από το θυροτηλέφωνο μαυροντυμένους άνδρες, ο ένας εκ των οποίων κρατούσε όπλο, να βάζουν τον σύντροφό της σε ένα αυτοκίνητο. 

Φέρεται επίσης να είπε πως ο σύντροφός της δεν φοβόταν κάτι τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή επέμεινε πως σίγουρα φοβόταν τόσο ο γιος του, όσο και η μητέρα του, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στην Κρήτη γιατί, όπως της είχε πει ο γιος της κινδύνευε. 

Νέα Πέραμος δολοφονία 3

Νέα Πέραμος: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για «αρπαγή τίγρη»

«Ρωτήστε τη μητέρα του και την οικογένεια από εκείνη την πλευρά, ξέρουν τι έχει γίνει. Και η σύντροφός του γνωρίζει. Να δείτε ότι αν δουλέψουν σωστά οι αρχές μέσα σε μια εβδομάδα θα τους πιάσουν», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Πρόσθεσε επίσης ότι και οι φίλοι του γνωρίζουν πολλά και πρέπει να μιλήσουν. 

Νέα Πέραμος: Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι Αρχές βλέπουν πίσω από τη δολοφονία, ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μεθόδους μαφίας και γι’ αυτό το λόγο πλέον οι έρευνες στρέφονται και σε κυκλώματα της νύχτας. 

N. Πέραμος: «Δεν είχε πειράξει κανέναν» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι οικονομικές συναλλαγές του θύματος το τελευταίο διάστημα πριν την εκτέλεση του και όλες οι κοινωνικές επαφές του. Αναζητούν επίσης αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα κι αυτό γιατί η επιχείρηση του 27χρονου δραστηριοποιούταν στον ίδιο χώρο με τη δική του. 

Νέα Πέραμος δολοφονία 4

Εξετάζεται επίσης αν σχετίζεται με τη δολοφονία κι ένα τροχαίο το οποίο είχε ο 27χρονος, στο οποίο σκοτώθηκε ο συνέταιρός του, ο οποίος γνώριζε και τον επιχειρηματία από τη Μάνδρα.

Ν. Πέραμος: Τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες λίγες ώρες πριν βρεθεί η σορός

Οι αστυνομικοί πλέον θεωρούν ότι το σενάριο της απαγωγής απομακρύνεται καθώς ναι μεν ο 27χρονος προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια και είχε κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία από τον παππού του, αλλά όλες αυτές τις ημέρες που τον κράτησαν, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ούτε με τους γονείς του, ούτε με την αρραβωνιαστικιά του, ούτε με κάποιο άτομο από το φιλικό του και επαγγελματικό του περιβάλλον προκειμένου να ζητήσουν λύτρα.

Ούτε προκύπτει ότι τον οδήγησαν σε κάποιο σημείο προκειμένου να κάνουν ανάληψη χρημάτων και να του τα πάρουν.

Νέα Πέραμος: Η στιγμή που άγνωστοι απαγάγουν τον 27χρονο – Βίντεο

Αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως να τον πίεζαν για να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή να τους υποδείξει κάτι, αυτός να αρνήθηκε και γι’ αυτό να τον βασάνισαν.

Νέα Πέραμος δολοφονία 5

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δολοφόνοι του 27χρονου, πριν τον οδηγήσουν στο ερημικό μέρος στη Νέα Πέραμο και τον σκοτώσουν, του είχαν δώσει να φάει. Ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι αυτό έγινε περίπου μιάμιση ώρα πριν από τη δολοφονία, οπότε εκτιμούν ότι το κρησφύγετό τους βρίσκεται σε μια απόσταση 40 λεπτών από το σημείο που βρέθηκε νεκρός. 

Η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου, ενώ έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχτηκε συνολικά δέκα σφαίρες – εννέα στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Τρεις από αυτές ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, βάζοντας φωτιά στη σορό, προκαλώντας καταστροφή κρίσιμων στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top