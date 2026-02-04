Δολοφονία Νέα Πέραμος: Η πεντάωρη κατάθεση της συντρόφου του και τα κενά

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Κομβικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της συντρόφου του θύματος, ενώ οι αρχές βλέπουν πίσω από τη δολοφονία ένα modus operandi που παραπέμπει σε μεθόδους της μαφίας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η σύντροφος του 27χρονου κατέθετε επί πέντε ώρες και σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να γνωρίζει πολλά για τις δραστηριότητες του νεαρού.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε αρχικά ότι περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα κάποιος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού που έμενε με τον 27χρονο, αλλά στη συνέχεια αναίρεσε την αρχική κατάθεση και είπε πως είδε από το θυροτηλέφωνο τον σύντροφό της με τουλάχιστον έναν ακόμα άνδρα να πηγαίνουν προς το μέρος ενός μπλε αυτοκινήτου.

Εντύπωση προκαλεί, ότι, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, η γυναίκα κοιμάται κανονικά στο βράδυ και το επόμενο πρωί που ξυπνάει, βλέποντας ότι ο σύντροφός δεν είχε επιστρέψει, πηγαίνει στο internet cafe που βρισκόταν το προηγούμενο βράδυ και ζητά να δει το υλικό από τις κάμερες. Στη συνέχεια επικοινωνεί με ιδιώτες για να τη συμβουλέψουν πώς μπορεί να γίνει η διαβούλευση σε περίπτωση που έχουν απαγάγει τον 27χρονο και τελικά δηλώνει την εξαφάνισή του στις 11:00 – 12:00 το πρωί.

Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε πως κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν πήγε να ανοίξει είδε από το θυροτηλέφωνο μαυροντυμένους άνδρες, ο ένας εκ των οποίων κρατούσε όπλο, να βάζουν τον σύντροφό της σε ένα αυτοκίνητο.

Φέρεται επίσης να είπε πως ο σύντροφός της δεν φοβόταν κάτι τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή επέμεινε πως σίγουρα φοβόταν τόσο ο γιος του, όσο και η μητέρα του, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στην Κρήτη γιατί, όπως της είχε πει ο γιος της κινδύνευε.

«Ρωτήστε τη μητέρα του και την οικογένεια από εκείνη την πλευρά, ξέρουν τι έχει γίνει. Και η σύντροφός του γνωρίζει. Να δείτε ότι αν δουλέψουν σωστά οι αρχές μέσα σε μια εβδομάδα θα τους πιάσουν», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Πρόσθεσε επίσης ότι και οι φίλοι του γνωρίζουν πολλά και πρέπει να μιλήσουν.

Νέα Πέραμος: Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι Αρχές βλέπουν πίσω από τη δολοφονία, ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μεθόδους μαφίας και γι’ αυτό το λόγο πλέον οι έρευνες στρέφονται και σε κυκλώματα της νύχτας.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι οικονομικές συναλλαγές του θύματος το τελευταίο διάστημα πριν την εκτέλεση του και όλες οι κοινωνικές επαφές του. Αναζητούν επίσης αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα κι αυτό γιατί η επιχείρηση του 27χρονου δραστηριοποιούταν στον ίδιο χώρο με τη δική του.

Εξετάζεται επίσης αν σχετίζεται με τη δολοφονία κι ένα τροχαίο το οποίο είχε ο 27χρονος, στο οποίο σκοτώθηκε ο συνέταιρός του, ο οποίος γνώριζε και τον επιχειρηματία από τη Μάνδρα.

Οι αστυνομικοί πλέον θεωρούν ότι το σενάριο της απαγωγής απομακρύνεται καθώς ναι μεν ο 27χρονος προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια και είχε κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία από τον παππού του, αλλά όλες αυτές τις ημέρες που τον κράτησαν, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ούτε με τους γονείς του, ούτε με την αρραβωνιαστικιά του, ούτε με κάποιο άτομο από το φιλικό του και επαγγελματικό του περιβάλλον προκειμένου να ζητήσουν λύτρα.

Ούτε προκύπτει ότι τον οδήγησαν σε κάποιο σημείο προκειμένου να κάνουν ανάληψη χρημάτων και να του τα πάρουν.

Αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως να τον πίεζαν για να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή να τους υποδείξει κάτι, αυτός να αρνήθηκε και γι’ αυτό να τον βασάνισαν.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δολοφόνοι του 27χρονου, πριν τον οδηγήσουν στο ερημικό μέρος στη Νέα Πέραμο και τον σκοτώσουν, του είχαν δώσει να φάει. Ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι αυτό έγινε περίπου μιάμιση ώρα πριν από τη δολοφονία, οπότε εκτιμούν ότι το κρησφύγετό τους βρίσκεται σε μια απόσταση 40 λεπτών από το σημείο που βρέθηκε νεκρός.

Η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου, ενώ έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχτηκε συνολικά δέκα σφαίρες – εννέα στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Τρεις από αυτές ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, βάζοντας φωτιά στη σορό, προκαλώντας καταστροφή κρίσιμων στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

