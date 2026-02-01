Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα

Θρίλερ με το πτώμα που εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεαρού άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον ένα σενάριο απαγωγής που κατέληξε σε εκτέλεση. Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, η οποία από το απόγευμα ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ήταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν περιπατητής από τη λεωφόρο Καταδρομών στη Νέα Πέραμο εντόπισε πτώμα άνδρα σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να το κάψουν, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Ο περαστικός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε μακροσκοπικά τουλάχιστον επτά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σώμα του θύματος δε βρέθηκαν έγγραφα ταυτοποίησης, ούτε κινητό τηλέφωνο. Τα μόνα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώρισή του είναι κάποια χαρακτηριστικά τατουάζ.

Νέα Πέραμος: Στο «μικροσκόπιο» απαγωγή στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για 27χρονο, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί την περασμένη Δευτέρα από τη σύντροφό του.

Όπως προκύπτει από υλικό καμερών ασφαλείας, το προηγούμενο βράδυ, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του στην Ελευσίνα, άγνωστοι τον περίμεναν και τον άρπαξαν έξω από την οικία του.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ακολουθήσουν το όχημα των δραστών μέσω των καμερών, ωστόσο σε κάποιο σημείο τα ίχνη χάθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν ήταν «γνώριμος» των διωκτικών Αρχών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα των δραστών και τις συνθήκες υπό τις οποίες στήθηκε η ενέδρα.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα των τελευταίων ημερών.

