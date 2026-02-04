Cash or Trash: Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντικείμενο γοητεύει τους buyers

Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Εύα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με μια πολύ ιδιαίτερη τσάντα από την προσωπική της συλλογή. Η νεαρή πωλήτρια λατρεύει το ψαροντούφεκο και ξέρει να ξεχωρίζει στις εμφανίσεις της, έστω και με την προσθήκη ενός μόνο αξεσουάρ στο σύνολό της. Ο γνωστός σχεδιαστής Karl Lagerfeld υπήρξε ο δημιουργός του πιο διάσημου λογότυπου για έναν από τους πιο δημοφιλής οίκους μόδας. Το αντικείμενο της Εύας κερδίζει τις εντυπώσεις και τον θαυμασμό των αγοραστών και ακολουθεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δημοπρασίες, γεμάτη γνώσεις και αγωνία!

Η Μπίλι περίμενε με μεγάλη λαχτάρα τη στιγμή που θα βρισκόταν στο πλατό του Cash or Trash! Η νεαρή πωλήτρια, η οποία στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με την πολεμική τέχνη Κραβ Μαγκά και την Καλλισθενική γυμναστική, επέλεξε να φέρει στην εκπομπή ένα ολοκληρωμένο σετ από τη συλλογή του φίλου της για να ζήσει την ξεχωριστή διαδικασία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Με εφόδια το χιούμορ της, μια καλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, αλλά και μια μικρή συλλογή, η Μπίλι μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοπρασία ξεκινάει!

Η Σοφία επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash και για ακόμα μια φορά πρωτοτυπεί, με την επιλογή αντικειμένου. Έχοντας δηλώσει τη μεγάλη της αγάπη για τα vintage αντικείμενα, η πωλήτρια δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση second hand ρούχων μαζί με τις αδελφές της, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το μουσείο ποδηλάτου μαζί με τον σύντροφό της. Ένα από τα πιο σπάνια αντικείμενα από τη δεκαετία του 1960, κάνει την εμφάνισή του στο δωμάτιο των αγοραστών και τους γοητεύει με την αυθεντικότητά του!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

