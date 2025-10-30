Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους

Η εκδρομή της χαρούμενης οικογένειας στο Πήλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 23:54 Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
30.10.25 , 23:33 Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου
30.10.25 , 23:25 Χρήστος Φερεντίνος: Η φωτογραφία για τα γενέθλια των δίδυμων γιων του!
30.10.25 , 23:16 Tι απαντά ο δάσκαλος στην επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης για το πουκάμισο
30.10.25 , 23:07 MasterChef: Έρχονται οι auditions στην Αθήνα! Δήλωσε συμμετοχή!
30.10.25 , 22:52 Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος
30.10.25 , 22:28 Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους
30.10.25 , 22:25 First Dates: Πώς πέρασαν στο ραντεβού Στέλλα & Μάξιμος;
30.10.25 , 22:23 First Dates - Leyla & Κώστας: Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό;
30.10.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.400.000 ευρώ
30.10.25 , 22:05 First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!
30.10.25 , 22:04 Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων
30.10.25 , 21:45 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Μάξιμου με τη Στέλλα!
30.10.25 , 21:41 Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έσβησε κεράκια στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα
30.10.25 , 21:39 Η μεγαλοπρεπής υποδοχή Μερτς στην Άγκυρα -  Eurofighter για την Τουρκία
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του για τον δέκατο κύκλο του MasterChef, ο Πάνος Ιωαννίδης βρέθηκε στο όμορφο Πήλιο με τη σύντροφό του και τον γιο τους. 

Ο Πάνος Ιωαννίδης στο πλατό του MasterChef

Ο Πάνος Ιωαννίδης στο πλατό του MasterChef

Ο γνωστός σεφ και κριτής του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής του Star, το 2022 έγινε για πρώτη φορά πατέρας, ολοκληρώνοντας την προσωπική του ευτυχία δίπλα στη δικηγόρο σύντροφό του, για την οποία δε γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες.  

MasterChef: Έρχονται οι auditions στην Αθήνα! Δήλωσε συμμετοχή!

Στη νέα του αυτή ανάρτηση στο instagram, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε φωτογραφία από την εκδρομή στο Πήλιο με την σύντροφό του, τον γιο τους και την παρέα του γιου τους.

«Ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών… εκεί βρίσκεις την ησυχία», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός σεφ.

Η ανάρτηση του Πάνου Ιωαννίδη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
MASTERCHEF
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top