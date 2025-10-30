Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του για τον δέκατο κύκλο του MasterChef, ο Πάνος Ιωαννίδης βρέθηκε στο όμορφο Πήλιο με τη σύντροφό του και τον γιο τους.

Ο Πάνος Ιωαννίδης στο πλατό του MasterChef

Ο γνωστός σεφ και κριτής του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής του Star, το 2022 έγινε για πρώτη φορά πατέρας, ολοκληρώνοντας την προσωπική του ευτυχία δίπλα στη δικηγόρο σύντροφό του, για την οποία δε γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες.

Στη νέα του αυτή ανάρτηση στο instagram, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε φωτογραφία από την εκδρομή στο Πήλιο με την σύντροφό του, τον γιο τους και την παρέα του γιου τους.

«Ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών… εκεί βρίσκεις την ησυχία», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός σεφ.

Η ανάρτηση του Πάνου Ιωαννίδη