MasterChef: Έρχονται οι auditions στην Αθήνα! Δήλωσε συμμετοχή!

Το MasterChef επιστρέφει πιο ανανεωμένο και πιο… καυτό από ποτέ! Το 10ο - επετειακός κύκλος - του αγαπημένου διαγωνισμού μαγειρικής του Star είναι γεγονός — και οι κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος ετοιμάζονται να ανάψουν ξανά τις φωτιές στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης.

Αν έχεις πάθος για τη μαγειρική, δημιουργικότητα και τη σπίθα που κάνει τη διαφορά, η στιγμή σου είναι τώρα!

Το MasterChef 10 σε περιμένει στην Αθήνα, την Κυριακή 9, Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για να παρουσιάσεις το δικό σου κρύο πιάτο και να διεκδικήσεις μια θέση στην πιο φημισμένη μαγειρική εμπειρία της χώρας!

Οι τρεις κορυφαίοι chef - κριτές υπόσχονται έναν κύκλο που θα γράψει ιστορία. Με νέες δοκιμασίες, έντονες συγκινήσεις και φυσικά, πιάτα που θα μας αφήσουν όλους με το στόμα ανοιχτό!

Κλείσε τώρα το ραντεβού σου και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος Έλληνας MasterChef!

Δήλωσε συμμετοχή στο 698 3914 122 ή online στο masterchef.star.gr

Από το MasterChef 10, δε θέλεις να λείπεις. Είναι η ευκαιρία σου να δείξεις ποιος είσαι μέσα από το πιάτο σου!