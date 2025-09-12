Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο

Με τον γιο του στο σχολείο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, σηματοδότησε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και, όπως κάθε χρόνο, οι αυλές των σχολείων γέμισαν με παιδικά χαμόγελα και… συγκινημένους γονείς.

Ανάμεσά τους και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, που άφησε για λίγο τη μαγειρική και τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις για να σταθεί δίπλα στον γιο του, μικρό Κίμωνα, στην πρώτη του μέρα στο σχολείο.

Πήρε τον δρόμο για το σχολείο ο μικρός Κίμωνας

Ο αγαπημένος σεφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ο μικρός Κίμωνας να περπατά προς το σχολείο, φορώντας τη σχολική του τσάντα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στην πατρότητα και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τον γιο του.

Το φετινό καλοκαίρι πέρασαν οικογενειακές διακοπές στη Σχοινούσα, με βραδιές κινηματογράφου στην παραλία και εικόνες γεμάτες ανεμελιά και αγκαλιές.

Παράλληλα με τον ρόλο του ως πατέρας, ο γνωστός σεφ επιστρέφει και τηλεοπτικά. Όπως ανακοίνωσε το Star, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00, θα τον βλέπουμε ξανά στον ρόλο του παρουσιαστή στη νέα σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης «Η Φάρμα».