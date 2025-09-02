«Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι

Η Φάρμα έρχεται ξανά στο star! Ετοιμαστείτε για νέες περιπέτειες και δυνατές συγκινήσεις! Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format και την επόμενη σεζόν στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκεται και πάλι ο πολυαγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Το σπίτι της ΦΑΡΜΑΣ που θα μένουν οι παίκτες - Φωτογραφίες

«Ξύλινη θαλπωρή, παραδοσιακή αισθητική και σκληρές συνθήκες – καλώς ήρθατε στη Φάρμα! Εσύ θα άντεχες να μείνεις εδώ χωρίς ρεύμα, νερό και ανέσεις;» αναφέρεται στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram.

Ο τρίτος κύκλος αναμένεται γεμάτος εκπλήξεις και ανατροπές! - Tι βλέπουμε στο ξεκαρδιστικό τρέιλερ

Το επίσημο τρέιλερ είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο καιρό και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κατευθύνεται προς τη Φάρμα. Όμως... πριν φτάσει συναντά κάποια εμπόδια.

Ένα κοπάδι με κατσικάκια κλείνει τον δρόμο στο κόκκινο αυτοκινητάκι του και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναζητά οδηγίες για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του.

«Κύριε τράγε για Φάρμα;», τον ρωτά. Καμία απάντηση από τον τράγο. «Δε μου απαντά επειδή είμαι μάγειρας», υποθέτει ο σεφ.

Βέβαια, αυτό που αγνοεί είναι πως οι κάτοικοι της περιοχής τον κατασκοπεύουν. Μαθαίνουν ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις του, ενώ στην πλατεία του χωριού, που δεσπόζει η προτομή του, εξασκούνται για να είναι μάχιμοι στις δοκιμασίες.

Όταν ο «θείος Λεό» καταφέρνει να φτάσει στο καφενείο του χωριού, οι θαμώνες... δεν τον καλοδέχονται!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποφασίζει να φάει το λουκουμάκι, που του έχουν προσφέρει με τον καφέ, αλλά πριν προλάβει να το βάλει στο στόμα «εξαφανίζεται» από μια σφεντόνα! Όλοι στο χωριό προπονούνται για τη Φάρμα!