Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!

Η «Φάρμα» επιστρέφει δυναμικά και φέτος στο Star με νέα επεισόδια, νέες προκλήσεις και πρόσωπα που θα συζητηθούν. Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το αγαπημένο παιχνίδι επιβίωσης κάνει πρεμιέρα, βάζοντας τους παίκτες ξανά στη ζωή της υπαίθρου, μακριά από τις ανέσεις της πόλης. Παρουσιαστής και φέτος, ο αγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Στόχος τους; Να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της Φάρμας, να συνεργαστούν αλλά και να συναγωνιστούν μεταξύ τους, διεκδικώντας την παραμονή και το μεγάλο έπαθλο. Οι δοκιμασίες, η καθημερινότητα στη φάρμα και οι ανθρώπινες σχέσεις θα δημιουργήσουν και αυτή τη σεζόν έντονες στιγμές, ανατροπές και συγκινήσεις.

Με τη «Φάρμα» να επιστρέφει ανανεωμένη, το Star υπόσχεται τηλεοπτικά βράδια γεμάτα δράση, χιούμορ, εντάσεις και αληθινές ιστορίες.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο Star!