Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

26.11.25 , 17:22 Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη
Ελλαδα
Ένας Xρόνος Xωρίς Tον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, με την οποία η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και Έλληνα ευεργέτη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Παναγιώτης Πικραμμένος και Αλέξης Τσίπρας, πολιτικοί αρχηγοί, σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθώς και στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil.

Ο Πρωθυπουργός κος. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κα. Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κος. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, η κα. Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Ο Πρωθυπουργός κος. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κα. Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κος. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, η κα. Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, κύριος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός γνήσιου Κρητικού που αγαπούσε πάνω απ’ όλα τον τόπο του. Ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πειθαρχία, η επιμονή και η αφοσίωσή του στο καθήκον τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Μετά το Πολεμικό Ναυτικό αφιερώθηκε στον επιχειρηματικό αγώνα, εργαζόμενος σκληρά, με διορατικότητα και σύνεση». Και συνέχισε: «Δεν επεδίωξε ποτέ την προβολή, αλλά έβλεπε την επιχειρηματικότητα ως ευθύνη. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία του, υπήρχε η ανθρωπιά του. Βοηθούσε πάντα διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. Ως γιος του νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Ήταν και είναι για εμένα πρότυπο ζωής».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε: «Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά. Σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για το διπλανό».

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κος. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και η σύζυγός του κα. Φανή Σταθοπούλου, ο κος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κος. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και η σύζυγός του κα. Φανή Σταθοπούλου, ο κος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης

Με ξεχωριστό τρόπο ξετυλίχθηκε η πορεία ζωής του και οι πτυχές της προσωπικότητάς του. Σκιαγραφήθηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης: ο Κρητικός, ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο Επιχειρηματίας, ο Ευεργέτης, ο Πατέρας, ο Άνθρωπος.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκδήλωσης υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο.

O πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, η κα Άντρη Αναστασιάδη, ο κος. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, η κα. Χριστιάννα B. Βαρδινογιάννη

O πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, η κα Άντρη Αναστασιάδη, ο κος. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, η κα. Χριστιάννα B. Βαρδινογιάννη

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η κρητική παράδοση που εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά και του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Οι μαρτυρίες προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με τη ζωή, την πορεία και το έργο του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη προερχομένων από τον χώρο της Εκκλησίας, του πνεύματος, των επιστημών, του Πολεμικού Ναυτικού, των επιχειρήσεων, από την Κρήτη αλλά και τη διεθνή σκηνή φώτισαν την πολύπλευρη διαδρομή του.

Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη - Μέγαρο Μουσικής

Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη - Εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής

Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη παρακαταθήκη, τον ανθρωπισμό και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
