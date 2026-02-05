Καιρός: Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Κέρκυρα – Η πιο δύσκολή μέρα σήμερα

Οι περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά της χώρας έχουν αρχίσει να πλήττονται από την κακοκαιρία, με το Ιόνιο να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ βροχές έχουν αρχίσει να σημειώνονται και στην Αττική. Προβλήματα σημειώθηκαν στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, που επλήγησαν το βράδυ από καταρρακτώδεις βροχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο χωριό Αφιώνας της Κέρκυρας ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα πάντα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε πέντε καταστήματα, ενώ έχουν ξηλωθεί τέντες και στέγες σπιτιών.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί έριξαν κλαδιά και δέντρα τόσο στο βόρειο, όσο και στο νότιο τμήμα του νησιού.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας έσπευσαν, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Στην Κεφαλονιά από την άλλη σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Νέα δυνατή νεροποντή και ισχυρός άνεμος ήταν αρκετά για να αφήσουν το μισό Αργοστόλι στο χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και από το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Καιρός: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι:

τα Επτάνησα

τα δυτικά ηπειρωτικά

η Πελοπόννησος

τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

τα Δωδεκάνησα.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα – Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το οποίο σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται η δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι καταιγίδες, το χαλάζι και οι άνεμοι που θα φτάσουν έως τα 9 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν πως πρόκειται για μία τυπική κακοκαιρία η οποία όμως χρειάζεται προσοχή κατά τόπους και συγκεκριμένες ώρες.

Όπως σημειώνει το έκτακτο δελτίο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες στη βορειοδυτική χώρα, σήμερα Πέμπτη (05-02-26) θα επεκταθούν και σε όλη τη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πιθανώς θα εκδηλωθούν κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει το πρωί της Παρασκευής και να πλήξει την Αττική από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα.

Γιάννης Καλλιάνος: «Δεκαήμερο βροχών και καταιγίδων»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του προειδοποιεί πως μπήκαμε σε μία δεκαήμερη φάση βροχών, καταιγίδων, ισχυρών ανέμων και αφρικανικής σκόνης.

Για σήμερα προβλέπει καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1.500 – 1.700 μέτρα, έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Για την Παρασκευή, τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιον, που θα είναι τοπικά ισχυρά θα επηρεάσουν κυρίως βορειοδυτικά και Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, η ένταση των φαινομένων θα αρχίζει να εξασθενεί.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στα νότια τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 06.02.2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 07.02.2026

Στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 08.02.2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 09.02.2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.