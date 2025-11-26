Μ. Ηλιόπουλος - SEAJETS: Βράβευση για τη συμβολή σε επιχειρήσεις κατάσβεσης

Από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη

Ελλαδα
Μάριος Ηλιόπουλος SEAJETS βράβευση από Γ. Κεφαλογιάννη
Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος και η SEAJETS βραβεύθηκαν από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος και η SEAJETS βραβεύθηκαν από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για τη σημαντική εν γένει συμβολή τους στις φετινές επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και την αποφασιστική συνδρομή της SEAJETS στις πυρκαγιές της Χίου, όπου διέθεσε δύο πλοία αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και δύο επιπλέον διερχόμενα πλοία, τα οποία μετέφεραν πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις στο νησί.

 

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, στην σύντομη ομιλία του, σημείωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από το κράτος αλλά και από όλους όσοι ενδιαφέρονται έμπρακτα.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, στη σύντομη ομιλία του.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, στη σύντομη ομιλία του.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την πρόθεση της SEAJETS να δωρίσει πυροσβεστικά οχήματα στην πολιτεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

Όλοι γνωρίζετε, ότι μία πυρκαγιά, όταν υπάρχει μία μικρή εστία, στο πρώτο λεπτό σβήνει με μία κανάτα νερό. Αν περάσει μισή ώρα, μπορεί να χρειάζονται πέντε πυροσβεστικά ή επτά πυροσβεστικά. Για να μην είμαστε άδικοι, έχουν γίνει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν. Καθαρίστηκαν πάρα πολλοί χώροι, έχει αλλάξει όλο το έργο της περιπολίας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την πρόληψη και τόσο σημαντικό για την επιτήρηση.

Η SEAJETS είναι δίπλα σε όλα τα νησιά -περί τα 50 νησιά- είτε προσφέρουμε επιβατικές υπηρεσίες, είτε όχι. Θεωρούσαμε μεγάλη μας ευθύνη να το κάνουμε αυτό και θα είμαστε πάντα δίπλα σας.

Κύριε υπουργέ, το δηλώνω εν όψει και της σημερινής αυτής παρουσίασης και τελετής, ότι η SEAJETS θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τις δικές σας δυνάμεις, κάνοντας δωρεά και πυροσβεστικά οχήματα.

Πρέπει να πιέσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι και ο καθένας με τον δικό του τρόπο, για μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια, για εκπαίδευση, για πρόληψη, για διαδικασίες κατάσβεσης, διότι δεν μπορούμε κάθε καλοκαίρι να τεστάρουμε την ανθεκτικότητα της χώρας και την ανθεκτικότητα του συστήματος… 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε ως θέμα την παρουσίαση των έργων του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τον Απολογισμό της Αντιπυρικής Περιόδου 2025.

 

 

 

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, στη σύντομη ομιλία του.
 

