Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή

Ο αστυνομικός της Βουλής, που συμπληρώνει έναν χρόνο στις φυλακές για την υπόθεση βιασμού και ασέλγειας σε βάρος των παιδιών του, «σπάει» τη σιωπή του και μιλά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο προφυλακισμένος μιλά στη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή για όλα σε μια συνέντευξη που θα προβληθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από όσα λέει για πρώτη φορά:

Αστυνομικός της Βουλής: «Δύσκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι πολύ εμετικό όλο αυτό. Οποιοσδήποτε άκουγε τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φρίκη από τη δική μου την υπόθεση».

Ρούλα Κουσκουρή: «Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πόσο καιρό είστε στη φυλακή».

Αστυνομικός της Βουλής: «Είμαι έναν χρόνο ακριβώς».

Ρούλα Κουσκουρή: «Όπως σας ανέφερα, οι κατηγορίες που σας βαρύνουν είναι σοβαρές και σοκάρουν όλους εμάς που τις ακούμε. Θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο για εσάς για όλα αυτά που έχουν ακουστεί...»

Αστυνομικός της Βουλής: Το βαρύ κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός είναι βαρύ: βιασμοί των παιδιών αλλά και της συζύγου του, γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια σε μία υπόθεση που μας είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου του 2026.

Τα πέντε παιδιά τους βρίσκονται ακόμη σε δομές και σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια και του έκτου παιδιού τους, που έφερε πρόσφατα στη ζωή.

