Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φρίκη από τη δική μου την υπόθεση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 17:48 Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»
26.11.25 , 17:46 «Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
26.11.25 , 17:29 Φάρμα: «Σήμερα έχει επιλέξει ότι η καινούργια του κολλητή είναι η Ζωή!»
26.11.25 , 17:22 Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη
26.11.25 , 17:00 Tο AthensCon έρχεται στο Tae Kwon Do στις 5, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2025
26.11.25 , 16:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
26.11.25 , 16:20 Νίκος Κουρής: «Είμαι μονογαμικός, ζηλεύω κι ερωτεύομαι δύσκολα»
26.11.25 , 16:13 Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη
26.11.25 , 16:06 Λουτσέσκου: Αναφέρθηκε στα έντονα συναισθήματα που έχει βιώσει
26.11.25 , 15:52 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στα 16 το όριο ηλικίας για πρόσβαση στο ίντερνετ
26.11.25 , 15:44 Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.25 , 15:32 Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
26.11.25 , 15:14 Δε συμπαθείτε τους φίλους του παιδιού σας; - Υπάρχουν τρεις λύσεις
26.11.25 , 15:03 Το Croque Madame της διαιτολόγου
26.11.25 , 14:50 Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (26/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αστυνομικός της Βουλής, που συμπληρώνει έναν χρόνο στις φυλακές για την υπόθεση βιασμού και ασέλγειας σε βάρος των παιδιών του, «σπάει» τη σιωπή του και μιλά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο προφυλακισμένος μιλά στη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή για όλα σε μια συνέντευξη που θα προβληθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από όσα λέει για πρώτη φορά: 

Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Ο αστυνομικός της βουλής

Αστυνομικός της Βουλής: «Δύσκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι πολύ εμετικό όλο αυτό. Οποιοσδήποτε άκουγε τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φρίκη από τη δική μου την υπόθεση».

Ρούλα Κουσκουρή: «Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πόσο καιρό είστε στη φυλακή».

Αστυνομικός της Βουλής: «Είμαι έναν χρόνο ακριβώς».

Ρούλα Κουσκουρή: «Όπως σας ανέφερα, οι κατηγορίες που σας βαρύνουν είναι σοβαρές και σοκάρουν όλους εμάς που τις ακούμε. Θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο για εσάς για όλα αυτά που έχουν ακουστεί...»

Αστυνομικός Βουλής: Η νέα ζωή της συζύγου του μετά την προφυλάκισή του

Αστυνομικός της Βουλής: Το βαρύ κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός είναι βαρύ: βιασμοί των παιδιών αλλά και της συζύγου του, γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια σε μία υπόθεση που μας είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου του 2026.

Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Τι έδειξε το τεστ DNA για το τελευταίο παιδί

Τα πέντε παιδιά τους βρίσκονται ακόμη σε δομές και σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια και του έκτου παιδιού τους, που έφερε πρόσφατα στη ζωή.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΒΟΥΛΗ
 |
ΑΣΕΛΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top