Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Η ιστορία και οι παραδόσεις πίσω από το Thanksgiving

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι εορτασμοί για την «ημέρα των Ευχαριστιών» στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 27 Νοεμβρίου την τιμητική της στις ΗΠΑ έχει η γαλοπούλα, η γέμιση με άγρια μούρα και η σούπα κολοκύθας! Και αυτό γιατί οι Αμερικανοί γιορτάζουν την «Ημέρα των Ευχαριστιών» και μαζεύονται σε οικογενειακά τραπέζια για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή τους. 

Τι είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών που γιορτάζεται στις ΗΠΑ

To Thanksgiving γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Η πρώτη γιορτή των ευχαριστιών εορτάστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα σε περιοχές του σημερινού Καναδά. Στις ΗΠΑ ο εορτασμός της «Ημέρας των Ευχαριστιών» καθιερώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1619 όταν Άγγλοι άποικοι έφτασαν στο Μπέρκλεϊ Χάντρεντ στη Βιρτζίνια και αποφάσισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο τον ασφαλή ερχομό τους.

Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Η «Ημέρα των Ευχαριστιών» ξεκίνησε ως γιορτή κατά την οποία απονέμονται ευχαριστίες προς το Δημιουργό για τα αγαθά της ετήσιας σοδειάς / Φωτογραφία Unsplash

Ξεκίνησε ως γιορτή κατά την οποία απονέμονται ευχαριστίες προς το Δημιουργό για τα αγαθά της ετήσιας σοδειάς και σήμερα πλέον, πέρα από μια ευκαιρία για να μαζευτεί όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, είναι και μια γιορτή κατά την οποία ο καθένας ευχαριστεί για ό,τι αποκόμισε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα, το δείπνο ξεκινάει παραδοσιακά με τον καθένα να λέει ένα λόγο για τον οποίο είναι ευγνώμων και ακολουθεί μια προσευχή, κατά τη διάρκεια της οποίας συνήθως όσοι κάθονται στο τραπέζι κρατιούνται χέρι-χέρι.

ΗΠΑ: Σπάει ρεκόρ εποχών το αμερικανικό λόττο - Μοιράζει σχεδόν 2 δισ.

Η γαλοπούλα της «Ημέρας των Ευχαριστιών»

Μια γιορτή που ξεκίνησε για να ευχαριστούν το Θεό για την καλή σοδειά του χρόνου δεν θα μπορούσε παρά να κορυφώνεται με ένα πλούσιο δείπνο. Πέρα από τις όποιες εκδηλώσεις κάνει, λοιπόν, κάθε περιοχή την ημέρα αυτή (στις ΗΠΑ περιλαμβάνει από παρελάσεις μέχρι αθλητικούς αγώνες), το παν είναι το γιορτινό τραπέζι που ετοιμάζεται σε κάθε σπίτι αλλά και στα εστιατόρια.

Στο κέντρο μπαίνει απαραίτητα η γαλοπούλα -δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ συχνά η «Ημέρα των Ευχαριστιών» ονομάζεται και Turkey Day (Ημέρα της Γαλοπούλας), ακολουθεί η γέμιση, με την πιο παραδοσιακή να γίνεται με βάση το ψωμί και μυρωδικά και οι σάλτσες που συνοδεύουν τη γαλοπούλα, με την cranberry sauce και το gravy να μη λείπουν σχεδόν ποτέ από το τραπέζι.

Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Η «Ημέρα των Ευχαριστιών» ονομάζεται και Turkey Day / Φωτογραφία Unsplash

Στα συνοδευτικά πρωταγωνιστούν ο πουρές πατάτας, οι γλυκοπατάτες, τα πράσινα φασολάκια, τα λαχανάκια Βρυξελλών και η κολοκύθα, η οποία είτε γίνεται ψητή, είτε σούπα είτε γέμιση για πίτα -το άλλο μεγάλο γευστικό κεφάλαιο της μέρας! Thanksgiving χωρίς πίτες ή μάλλον τάρτες δεν γίνεται. Οι 3 δημοφιλέστερες, που ολοκληρώνουν με τον πιο γλυκό τρόπο το γιορτινό τραπέζι, είναι τάρτα με γέμιση κολοκύθας, μηλόπιτα και pecan pie.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τραμπ VS Μπάιντεν - Τα σενάρια για την Ελλάδα

Όσα δε γνωρίζατε για το Thanksgiving

  • Οι πρώτοι  Άγγλοι άποικοι που καθιέρωσαν την «Ημέρα των Ευχαριστιών» δεν έτρωγαν την καθιερωμένη πλέον γαλοπούλα, αλλά ψητά περιστέρια.
  • Μια γυναίκα, η Sarah Josepha Hale είναι εκείνη που σκέφτηκε την ιδέα για τον εορτασμό της «Ημέρας των Ευχαριστιών».
  • Ο Αβραάμ Λίνκολν αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη μέρα θα είναι εθνική αργία στις ΗΠΑ. 

Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Κάθε χρόνο ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει χάρη σε μια γαλοπούλα / Φωτογραφία AP
  • Από την άλλη ο Τόμας Τζέφερσον την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο ανόητη ιδέα που είχε ποτέ κανείς. 
  • Το 1939 ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να αλλάξει την ημερομηνία που γιορτάζεται η «Ημέρα των Ευχαριστιών», αλλά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και η αλλαγή αυτή δεν έγινε ποτέ.
  • Περίπου 250 εκατ. γαλοπούλες εκτρέφονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ μόνο και μόνο για το τραπέζι της «Ημέρας των Ευχαριστιών».
  • Η ομάδα baseball των Detroit Lions από το 1934 μέχρι και σήμερα παίζει αγώνα πάντα τη συγκεκριμένη μέρα. 
  • Κάθε χρόνο το πολυκατάστημα Macy’s διοργανώνει μια εντυπωσιακή παρέλαση, στην οποία αρχικά συμμετείχαν και ζώα από τον ζωολογικό κήπο του Central Park. 
  • Κάθε Αμερικανός καταναλώνει περίπου 4.500 θερμίδες την «Ημέρα των Ευχαριστιών».
  • Το "Jingle Bells" αρχικά είχε γραφτεί για να ψάλλεται στο «Thanksgiving».
  • Κάθε χρόνο ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει χάρη σε μια γαλοπούλα.
  • Οι Καλιφορνέζοι καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα γαλοπούλας την «Ημέρα των Ευχαριστιών».
THANKSGIVING – ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
