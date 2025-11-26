ΣΤΑΣΥ: Βαριά σιδερένια κυβώτια καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε

Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο στον Πειραιά

26.11.25 , 18:06 ΣΤΑΣΥ: Βαριά σιδερένια κυβώτια καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε
Αποκλειστικές εικόνες από το σημείο του εργατικού δυστυχήματος στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν ακόμη νεκρό εργαζόμενο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μετρά η χώρα, μετά το εργατικό δυστύχημα που έγινε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ εκτελούσε τεχνικές εργασίες στην επισκευαστική βάση της εταιρείας. Την ώρα του δυστυχήματος, βαριά σιδερένια κυβώτια με μετασχηματιστές, γνωστά στους σιδηροδρομικούς ως «τσόπερ», μετακινήθηκαν και έπεσαν από ύψος, καταπλακώνοντας τον άτυχο αρχιτεχνίτη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα στην υπόγεια ράμπα.

Αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Star δείχνουν τα μεγάλα μεταλλικά κυβότια να έχουν φύγει από τη θέση τους, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα.

Νεκρός εργαζόμενος ΣΤΑΣΥ

ΣΤΑΣΥ: Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα

ΣΤΑΣΥ Πειραιάς: Πώς σκοτώθηκε ο εργαζόμενος

Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο δίνοντας μάχη για να απεγκλωβίσουν τον 50χρονο και να τον μεταφέρουν άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, ο εργαζόμενος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του στα επείγοντα.

Εργατικό δυστύχημα ΣΤΑΣΥ: Έρευνα για τα αίτια – Επτά προσαγωγές

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά προσαγωγές, ενώ το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά διενεργεί έρευνα για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Οι εργαζόμενοι ζητούν δικαίωση, τονίζοντας ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να τιμωρήσει τους υπεύθυνους».

Ως άμεση αντίδραση στον χαμό του συναδέλφου τους, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ προχώρησαν σε έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 18:00 σε Μετρό και Τραμ, ύστερα από ομόφωνη απόφαση.

Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε και πορεία διαμαρτυρίας, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες ασφαλείας στα αμαξοστάσια.

