Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Αν αυτό που ψάχνετε είναι να περάσετε καλά με μια κωμωδία όπου το καστ δίνει ρέστα και το κείμενο δια χειρός Ελένης Ράντου είναι πανέξυπνο, τότε η Βότκα Μολότοφ στο ολοκαίνουριο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, είναι ό,τι πρέπει! Προφανώς και για αυτό η δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός ονόμασε τη δική της βερσιόν «Βότκα Μολότοφ». Υποθέτω και λόγω της... ρωσικής καταγωγής του έργου.

Πρόκεται για ένα έργο με σπονδυλώτες ιστορίες, όπου ο ίδιος ο Τσέχωφ, τον οποίο υποδύεται μοναδικά ο Τάσος Χαλκιάς, μιλάει για τα πάθη και τις καταστάσεις εκείνες στις ζωές των ανθρώπων, που αν τους ρίξουμε μια διαφορετική ματιά, θα ανακαλύψουμε την κωμωδία πίσω από το δράμα.

Το λιτό κι όμορφο σκηνικό, με το μικρό γραφείο στα αριστερά και τις τρεις μπάμπουσκες που... πηγαινοέρχονται κυριαρχούν στη σκηνή. Ο «ανασφαλής» Τσέχωφ διηγείται το πώς εμπνέεται τα κείμενά του, παρατηρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, με διάφορους από τους ήρωες του να ξεπροβάλλουν μέσα από τος μπάμπουσκες. Μία νεαρή ηθοποιός που θέλει να κάνει οντισιόν (Λυδία Σγουράκη) προκαλεί στην αρχή τη λύπηση και μετά το γέλιο, με την Τζένη Διαγούπη να έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της... αυτοκτονώντας θεατρικά επί σκηνής!

Οι ιστορίες με τους Φωτεινή Μπαξεβάνη, Χάρη Μαυρουδή, Τζένη Διαγούπη σε διπλούς ρόλους και τον Φώτη Σπύρο δεν έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους, παρά μόνο την αφήγηση του συγγραφέα. Τη βραδιά που είδα την παράσταση, ο Χρήστος Τριπόδης αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Μουταφτσή στον πολύ αστείο ρόλο του Συνταγματάρχη.

Δε γνωρίζω αν αυτή ήταν η αρχική πρόθεση του Νηλ Σάιμον που έγραψε το The Good Doctor το 1973 βασισμένο σε διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, όμως το αποτέλεσμα δια χειρός Νικορέστη Χανιωτάκη εμμένει στο κωμικό του πράγματος, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνει. Ίσως και να μη χρειάζεται... σχεδόν επιθεωρησιακά η παράσταση μοιάζει σαν να παρακολουθείς κομμένα σκηνές από διαφορετικά φιλμ κι αυτό είναι το μοναδικό της «πρόβλημα», που -υποψιάζομαι- προκύπτει από το αρχικό κείμενο του Σάιμον.

Σίγουρα μια καλοκουρδισμένη παράσταση για καθαρόαιμη ψυχαγωγία, χωρίς πολλά φρουρού κι αρώματα. Αυτά εξάλλου παραμένουν στη σκηνή... του πολύ όμορφου θεάτρου ΦΙΛΙΠ, που αναμένεται να αναβαθμίσει κι αυτό το κομμάτι της Κυψέλης, μόλις μια ανάσα από την Πατησίων.

Βότκα Μολότοφ

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Συντελεστές

Κείμενο: Νηλ Σάιμον –-Ελένη Ράντου (βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά - Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Creative Agency: GRID FOX

Υπεύθυνη Επικοινωνίας - Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Τζένη Διαγούπη, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Λυδία Σγουράκη, Φώτης Σπύρος.

Στον ρόλο του Τσέχωφ ο Τάσος Χαλκιάς.

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Από 25 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Κάθε Τετάρτη στις 19:30

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 18:15

Διάρκεια: 1 ώρα & 40 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 15€ (για όλες τις παραστάσεις του Οκτωβρίου). Ειδικές τιμές για γκρουπ μετά από επικοινωνία με το Θέατρο.

Κρατήσεις: Στo ταμείo του Θεάτρου: 2108656155. Ηλ. προπώληση: more.com