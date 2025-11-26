Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Ο Τσέχωφ δια χειρός Νηλ Σάιμον κι Ελένης Ράντου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 19:51 Cash or Trash: Το βραχιόλι που έκανε τον Τσαγκαράκη να… ξοδευτεί
26.11.25 , 19:51 ΑΑΔΕ: Μηνύματα σε 100.000 δικαιούχους επιδομάτων χωρίς ΙΒΑΝ
26.11.25 , 19:47 Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
26.11.25 , 19:36 «Χρυσή» θέση πάρκινγκ στην Αθήνα – 11 τ.μ. πουλήθηκαν 197.000 ευρώ!
26.11.25 , 19:26 XPENG G6: Που μπορείτε να το δείτε από κοντά
26.11.25 , 19:15 Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Ν. Δένδια
26.11.25 , 19:04 Cash or Trash: Νέα κόντρα Ρογδάκη - Πλευράκη, αλλά όχι για τσάντα
26.11.25 , 18:46 Κώστας Τσουρός: «Έχω ξεχάσει ότι η Ναταλία Γερμανού είναι κόρη του Φρέντυ»
26.11.25 , 18:41 Άρχισε να παίρνει τίτλους το ηλεκτρικό e VITARA
26.11.25 , 18:28 Μ. Ηλιόπουλος - SEAJETS: Βράβευση για τη συμβολή σε επιχειρήσεις κατάσβεσης
26.11.25 , 18:06 ΣΤΑΣΥ: Βαριά σιδερένια κυβώτια καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε
26.11.25 , 18:02 Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης
26.11.25 , 17:48 Thanksgiving: Τι Είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών»
26.11.25 , 17:46 «Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
26.11.25 , 17:29 Φάρμα: «Σήμερα έχει επιλέξει ότι η καινούργια του κολλητή είναι η Ζωή!»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
ΣΤΑΣΥ: Βαριά σιδερένια κυβώτια καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν αυτό που ψάχνετε είναι να περάσετε καλά με μια κωμωδία όπου το καστ δίνει ρέστα και το κείμενο δια χειρός Ελένης Ράντου είναι πανέξυπνο, τότε η Βότκα Μολότοφ στο ολοκαίνουριο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, είναι ό,τι πρέπει! Προφανώς και για αυτό η δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός ονόμασε τη δική της βερσιόν «Βότκα Μολότοφ». Υποθέτω και λόγω της... ρωσικής καταγωγής του έργου

Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Πρόκεται για ένα έργο με σπονδυλώτες ιστορίες, όπου ο ίδιος ο Τσέχωφ, τον οποίο υποδύεται μοναδικά ο Τάσος Χαλκιάς, μιλάει για τα πάθη και τις καταστάσεις εκείνες στις ζωές των ανθρώπων, που αν τους ρίξουμε μια διαφορετική ματιά, θα ανακαλύψουμε την κωμωδία πίσω από το δράμα.

Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Το λιτό κι όμορφο σκηνικό, με το μικρό γραφείο στα αριστερά και τις τρεις μπάμπουσκες που... πηγαινοέρχονται κυριαρχούν στη σκηνή. Ο «ανασφαλής» Τσέχωφ διηγείται το πώς εμπνέεται τα κείμενά του, παρατηρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, με διάφορους από τους ήρωες του να ξεπροβάλλουν μέσα από τος μπάμπουσκες. Μία νεαρή ηθοποιός που θέλει να κάνει οντισιόν (Λυδία Σγουράκη) προκαλεί στην αρχή τη λύπηση και μετά το γέλιο, με την Τζένη Διαγούπη να έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της... αυτοκτονώντας θεατρικά επί σκηνής!

Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Οι ιστορίες με τους Φωτεινή Μπαξεβάνη, Χάρη Μαυρουδή, Τζένη Διαγούπη σε διπλούς ρόλους και τον Φώτη Σπύρο δεν έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους, παρά μόνο την αφήγηση του συγγραφέα. Τη βραδιά που είδα την παράσταση, ο Χρήστος Τριπόδης αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Μουταφτσή στον πολύ αστείο ρόλο του Συνταγματάρχη.

Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Δε γνωρίζω αν αυτή ήταν η αρχική πρόθεση του Νηλ Σάιμον που έγραψε το The Good Doctor το 1973 βασισμένο σε διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, όμως το αποτέλεσμα δια χειρός Νικορέστη Χανιωτάκη εμμένει στο κωμικό του πράγματος, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνει. Ίσως και να μη χρειάζεται... σχεδόν επιθεωρησιακά η παράσταση μοιάζει σαν να παρακολουθείς κομμένα σκηνές από διαφορετικά φιλμ κι αυτό είναι το μοναδικό της «πρόβλημα», που -υποψιάζομαι- προκύπτει από το αρχικό κείμενο του Σάιμον.

Είδαμε την παράσταση Βότκα Μολότοφ στο θέατρο ΦΙΛΙΠ της Κυψέλης

Σίγουρα μια καλοκουρδισμένη παράσταση για καθαρόαιμη ψυχαγωγία, χωρίς πολλά φρουρού κι αρώματα. Αυτά εξάλλου παραμένουν στη σκηνή... του πολύ όμορφου θεάτρου ΦΙΛΙΠ, που αναμένεται να αναβαθμίσει κι αυτό το κομμάτι της Κυψέλης, μόλις μια ανάσα από την Πατησίων. 

Βότκα Μολότοφ
Θέατρο ΦΙΛΙΠ
Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Συντελεστές
Κείμενο: Νηλ Σάιμον –-Ελένη Ράντου (βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)
Διασκευή: Ελένη Ράντου
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά - Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη
Creative Agency: GRID FOX
Υπεύθυνη Επικοινωνίας - Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού
Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Τζένη Διαγούπη, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Λυδία Σγουράκη, Φώτης Σπύρος. 
Στον ρόλο του Τσέχωφ ο Τάσος Χαλκιάς. 

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων
Από 25 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026
Κάθε Τετάρτη στις 19:30
Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 18:15
Διάρκεια: 1 ώρα & 40 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια
Γενική είσοδος: 15€ (για όλες τις παραστάσεις του Οκτωβρίου). Ειδικές τιμές για γκρουπ μετά από επικοινωνία με το Θέατρο.

Κρατήσεις: Στo ταμείo του Θεάτρου: 2108656155. Ηλ. προπώληση: more.com

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠ
 |
ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
 |
ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
 |
ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΓΟΥΠΗ
 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
 |
ΛΥΔΙΑ ΣΓΟΥΡΑΚΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ
 |
ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top