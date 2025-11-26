Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στα 16 το όριο ηλικίας για πρόσβαση στο ίντερνετ

Καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καλώντας την ΕΕ να θεσπίσει ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 έτη και να απαγορεύσει τις πλέον επιβλαβείς εθιστικές πρακτικές.

Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μη νομοθετικό ψήφισμα με 483 υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές στο οποίο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο. Ζητούν επίσης την ισχυρότερη προστασία τους από πρακτικές χειραγώγησης που μπορούν να ενισχύσουν τον εθισμό, δυσκολεύουν τη συγκέντρωση και εμποδίζουν την υγιή χρήση του διαδικτύου.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο όσον αφορά τη σωματική και ψυχική τους υγεία, με το 25% να επιδεικνύουν «προβληματική» χρήση του κινητού.

Ζήτησαν να εφαρμόζονται αυστηρότερα οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ, με πρόστιμα και ενδεχόμενες απαγορεύσεις για πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται. Επίσης να απαγορευτούν οι αλγόριθμοι προτάσεων περιεχομένου βάσει αλληλεπίδρασης και τα «lootboxes» στα βιντεοπαιχνίδια

Καλούν σε λήψη μέτρων για εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης όπως τα «deepfakes» και οι εφαρμογές «αφαίρεσης ρούχων» και απαγόρευση αλγόριθμων συστάσεων βάσει αλληλεπίδρασης και χαρακτηριστικών «τζόγου» σε παιχνίδια.

Για να μπορούν οι γονείς να διαχειρίζονται καλύτερα την ψηφιακή παρουσία των παιδιών τους και να διασφαλίζουν ότι η διαδικτυακή τους δραστηριότητα συνάδει με την ηλικία τους, το Κοινοβούλιο προτείνει να καθιερωθούν σε επίπεδο ΕΕ τα 16 έτη ως ελάχιστη ηλικία για αυτόνομη πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο με γονική συναίνεση.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας. Τονίζουν, ωστόσο, ότι αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των ανηλίκων, ενώ δεν θα απαλλάσσουν τις πλατφόρμες από την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς και κατάλληλες για νεαρούς χρήστες.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμόρφωση των εταιριών με τον κανονισμό της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, το Κοινοβούλιο προτείνει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να φέρουν προσωπική ευθύνη σε περιπτώσεις σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των κανόνων, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και την επαλήθευση της ηλικίας.