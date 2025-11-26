Tο AthensCon έρχεται στο Tae Kwon Do στις 5, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2025

Tο AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 10 του χρόνια στις 5, 6 & 7 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου. Το Tae Kwon Do για μια ακόμη φορά θα μεταμορφωθεί στο «σπίτι» του AthensCon και για τρεις ολόκληρες ημέρες θα φιλοξενήσει αγαπημένους ήρωες, χαρακτήρες από ταινίες, βιβλία, κόμικς και video games.

Κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε φανταστικούς κόσμους περιπέτειας, δράσης και μυστηρίου. Οι εκπλήξεις δε θα λείψουν, οι καλεσμένοι της φετινής διοργάνωσης δε θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο, επιτραπέζια παιχνίδια και cosplay θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην εκδήλωση και σίγουρα η εμπειρία θα μείνει σε όλους αξέχαστη!

Με περίπου 28.000 επισκέπτες την περσινή χρονιά, το AthensCon συνεχίζει την υπέροχη διαδρομή του στον χρόνο με στόχο να δώσει στους φίλους των κόμικς την ευκαιρία για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στο χρωματιστό τους σύμπαν.

Η οικογένεια του Artist Alley μεγαλώνει με 89 Έλληνες καλλιτέχνες, γνωστοί και καταξιωμένοι στον χώρο, αλλά και νέοι που ξεδιπλώνουν το ταλέντο και τα έργα τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν αυτούς και τις μοναδικές τους δημιουργίες. Θα μπορούν να αποκτήσουν τα έργα τους που θα τα υπογράφουν επιτόπου δίνοντας τους συλλεκτική αξία.

Φέτος μας τιμούν με την παρουσία τους θρυλικοί καλλιτέχνες και δημιουργοί από όλα τα μέρη της υφηλίου και η επαφή μαζί τους αναμένεται μοναδική. Γνωρίστε από κοντά τους: Yoshitaka Amano, Bjorn Barends, Carmen Carnero Tom DeFalco,Dan Didio, Massimo Fecchi, Alex Horley, Doug Marcaida, Luca Laca Montagliani, Matt Ryan, Alex Saviuk, Margeurite Sauvage, Liam Sharp & Casper Van Dien.

Yoshitaka Amano

Ζήσε τη μαγεία του οραματιστή καλλιτέχνη πίσω από το Final Fantasy και το Vampire Hunter D! Ο Yoshitaka Amano φέρνει την αέρινη, ονειρική του αισθητική που έχει εμπνεύσει γενιές δημιουργών και φανταστικούς κόσμους σε όλο τον κόσμο.

Bjorn Barends

Ο εντυπωσιακός Γερμανός καλλιτέχνης πίσω από μερικά από τα πιο δυναμικά εξώφυλλα της Marvel και της Image Comics! Ο Bjorn Barends ξεχωρίζει για τον σκοτεινό ρεαλισμό και την κινηματογραφική του προσέγγιση στους ήρωες των κόμικς.

Carmen Carnero

Από την Ισπανία στη Marvel! Η Carmen Carnero, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες σχεδιάστριες, έχει δώσει ζωή σε χαρακτήρες όπως η Captain Marvel και οι X-Men με το χαρακτηριστικό της δυναμικό στυλ.

Tom DeFalco

Ένας ζωντανός θρύλος των κόμικ! Ο πρώην Editor-in-Chief της Marvel Comics, Tom DeFalco, έχει υπογράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του Spider-Man, Thor και Fantastic Four.

Dan DiDio

Ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη σύγχρονη DC Comics! Ο Dan DiDio, συγγραφέας και πρώην εκδότης, υπήρξε καθοριστικός για σειρές-ορόσημα όπως 52, New 52 και Rebirth.

Massimo Fecchi

Ο αγαπημένος δημιουργός των κόμικς της Disney! Ο Ιταλός Massimo Fecchi έχει γεμίσει γενιές αναγνωστών με γέλιο και φαντασία μέσα από τις ιστορίες του Μίκυ Μάους και των φίλων του.

Alex Horley

Ο μάστερ της φαντασίας και του τρόμου! Ο Alex Horley, με συνεργασίες σε Marvel, DC και Blizzard, εντυπωσιάζει με τη ρεαλιστική του ζωγραφική και τη δραματική του αίσθηση χρώματος.

Doug Marcaida

Η τέχνη της λεπίδας στο προσκήνιο! Ο Doug Marcaida, αστέρας του Forged in Fire, φέρνει τη μαχητική του τεχνική και τη φιλοσοφία του Filipino Martial Arts στη σκηνή του AthensCon.

Luca “Laca” Montagliani

Χιούμορ, ενέργεια και σάτιρα από την Ιταλία! Ο Laca Montagliani ξεχωρίζει για το εκρηκτικό του ύφος και τη φαντασία του, που τον έχουν κάνει αγαπητό όνομα στην ευρωπαϊκή σκηνή κόμικς.

Matt Ryan

Ο αληθινός John Constantine! Ο Ουαλός ηθοποιός Matt Ryan καθήλωσε το κοινό με την ερμηνεία του στη σειρά Constantine και στο Legends of Tomorrow, φέρνοντας τον ήρωα της DC στη ζωή.

Alex Saviuk

Ένας από τους πιο κλασικούς σχεδιαστές της Marvel! Ο Alex Saviuk είναι το όνομα πίσω από δεκαετίες ιστοριών του Spider-Man, με στυλ που συνδυάζει δράση, καθαρότητα και αφήγηση.

Marguerite Sauvage

Κομψότητα και δύναμη μέσα από τη γραμμή της! Η Γαλλίδα Marguerite Sauvage έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε DC, Marvel και Valiant με ένα art που αποπνέει θηλυκότητα και σύγχρονη αισθητική.

Liam Sharp

Ένας αληθινός καλλιτέχνης της επικής φαντασίας! Ο Βρετανός Liam Sharp έχει σχεδιάσει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδοχές της Wonder Woman και του Green Lantern, με ύφος γεμάτο δύναμη και συναίσθημα.

Casper Van Dien

Ο ήρωας του Starship Troopers ζωντανά στο AthensCon! Ο Casper Van Dien έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες δράσης και επιστημονικής φαντασίας, κερδίζοντας φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.

Γιώργος Κωνσταντίνου

Ο ζωντανός θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, Γιώργος Κωνσταντίνου θα τιμηθεί από το Athenscοn για την επι 7 δεκαετίες προσφορά του στο χώρο της τέχνης. (Κυριακή 13:00)

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τους φετινούς καλεσμένους του AthensCon.

Το Old Spice είναι φέτος ο Platinun χορηγός μας και η μασκότ του, ο Skunk θα περιμένει να γνωρίσει το κοινό, σε ένα μοναδικό gaming περίπτερο.

Η ταινία Fantastic Four First Steps καταλαμβάνει το κεντρικό περίπτερο της Disney+ ως χορηγός του AthensCon 2025.

Μοναδικές δράσεις.

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας θα φιλοξενηθούν καθ’ όλη την διάρκεια του AthensCon, δωρεάν ομιλίες, εργαστήρια και πληθώρα δράσεων. Οι καταξιωμένοι καλεσμένοι μας θα προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ τις γνώσεις και την εμπειρία τους, καλύπτοντας ένα πραγματικά ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων από τον κόσμο των κόμικς, του gaming, του κινηματογράφου, αλλά και του φανταστικού σε όλες του τις μορφές.

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα των ομιλιών

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα των εργαστηρίων

Άλλες δράσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είναι η συμμετοχή σας σε τουρνουά επιτραπέζιων και επιδείξεις νέων παιχνιδιών από εξειδικευμένους gamemasters, χάρη στον πανελλήνιο διαγωνισμό με τίτλο "Επιτραπέζιο".

AthensCon Cosplay Championship 2025

Μετά την επιτυχία του AthensCon Cosplay Championship 2024 που εγκαινιάστηκε πέρσι συνεχίζουμε την ενέργεια για να αναδείξουμε τον φετινό Πρωταθλητή. Το AthensCon Cosplay Championship 2025 θα λάβει χώρα την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 18:00 και θα έχει τρεις εκπληκτικούς κριτές που θα μας βάλουν στο κλίμα!

Η μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί, την οποία γνωρίζουμε μέσα από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και θα φέρει τη δική της ζεν ενέργεια! Ο αεικίνητος Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος θα αφήσει για λίγο τον τροχό της τύχης και θα γυρίσει τον τροχό των συμμετοχών βραβεύοντας τους πιο πετυχημένους! Ο παγκοσμίου βεληνεκούς καλεσμένος μας cosplayer Τάρυν, ταξιδέυει από την Ιταλία με τις άπειρες μεταμφιέσεις του από διάσημα Άνιμε. Οι τρεις τους θα πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οι cosplayers από την πλευρά τους… θα πάρουν τους τίτλους, τα βραβεία και τα απίθανα δώρα! Φυσικά δεν μπορεί να λείψει από το Stage μας και το αντίστοιχο Parade.

Συντονισμός και Παρουσίαση: Εύα Κότσου a.k.a. Bullet Witch Cosplay

Στα πλαίσια της κοινωνικής ενημέρωσης φέτος μαζί μας η ActionAid.

Η οργάνωση είναι μέλος μιας ανεξάρτητης, διεθνούς συμμαχίας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 75 χώρες, ενάντια στη φτώχεια και την αδικία.

Στην Ελλάδα, από το 1998, αγωνίζεται για έναν βιώσιμο και δίκαιο κόσμο, εκπαιδεύοντας ανθρώπους και κοινότητες να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να διεκδικούν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, ώστε να ζουν χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει, ενδυναμώνει και ενεργοποιεί την κοινωνία, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, μέσα από καινοτόμα προγράμματα, υπηρεσίες και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες αλλαγές για το μέλλον των ανθρώπων.

Επιπλέον, προσφέρει δωρεάν προγράμματα στην Ελλάδα.

Το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα αποτελεί χώρο στήριξης για ανθρώπους που ζουν στο όριο της φτώχειας ή/και αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και λειτουργεί από τον Μάιο του 2017. Παράλληλα, λειτουργεί ως κέντρο γειτονιάς ανοιχτό προς όλους τους κατοίκους της περιοχής και τις ομάδες πολιτών, ώστε να συνδιαμορφώσουν τις αλλαγές που επιθυμούν να δουν σε τοπικό επίπεδο.

Στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Νέων της ActionAid (Youth Hub) απευθύνεται σε ανθρώπους 18-30 ετών που επιθυμούν να συμβάλουν στην αλλαγή της πόλης τους, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες.

Για το AthensCon.

Με άμεσες επιρροές από τα Comic-Con και τις εκθέσεις του εξωτερικού που προωθούν τα μοντέρνα χόμπι και τις καθημερινές ασχολίες του κόσμου, το AthensCon αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στο είδος του, στην Ελλάδα. Είναι μια γιορτή που αγκαλιάζει όλα τα είδη της ποπ κουλτούρας και τα χόμπι που απορρέουν από αυτήν. Η ποπ κουλτούρα πηγάζει από την κοινωνία και τις τέχνες, αγγίζοντας με μοναδικό τρόπο τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή. Καθένας από εμάς επιλέγει να γεμίζει τη ζωή του με τον τρόπο που του αρέσει. Τα κόμικς, ο κινηματογράφος, τα video games, τα επιτραπέζια παιχνίδια, όλα μας χαρίζουν συναισθήματα που κάνουν την καθημερινότητα μας πιο απολαυστική. Το φεστιβάλ αυτό είναι γεμάτο ζωή, χρώματα και συναισθήματα που γεννιούνται μέσα από το κάθε βήμα των επισκεπτών στο χώρο της τριήμερης εκδήλωσης.

Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι ένα μικρό δείγμα από όλα όσα θα συναντήσουν οι επισκέπτες μέσα στο συνέδριο μας. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο AthensCon, όπου μπορείτε να έρθετε εύκολα με αυτοκίνητο, τραμ και λεωφορείο. Διαθέσιμο δωρεάν πάρκινγκ.

Μην το χάσετε!