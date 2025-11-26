Άρχισε να παίρνει τίτλους το ηλεκτρικό e VITARA

Δείτε για ποιο λόγο βραβεύτηκε

26.11.25 , 18:41 Άρχισε να παίρνει τίτλους το ηλεκτρικό e VITARA
Άρχισε να παίρνει τίτλους το ηλεκτρικό e VITARA
Το ηλεκτρικό e VITARA της Suzuki κέρδισε το Ειδικό Βραβείο “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” του RJC, που απονέμεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (εφεξής RJC). Το e VITARA είναι το πρώτο παγκόσμιο στρατηγικό μοντέλο BEV της Suzuki, το οποίο παρουσιάστηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας τον Νοέμβριο του 2024 και εκτέθηκε στο Bharat Mobility Global Expo 2025 στην Ινδία τον Ιανουάριο του 2025.

Με το προϊοντικό concept “Emotional Versatile Cruiser”, το e VITARA διαθέτει σχεδιασμό που συνδυάζει την αίσθηση της προηγμένης τεχνολογίας ενός BEV με τη στιβαρότητα ενός SUV, σύστημα κίνησης BEV που προσφέρει μοναδική οδηγική εμπειρία, ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” που παρέχει όχι μόνο δυνατότητες εκτός δρόμου αλλά και ισχυρές επιδόσεις, καθώς και τη νέα πλατφόρμα “HEARTECT-e” ειδικά σχεδιασμένη για BEV. 

Ο λόγος για τον οποίο απονεμήθηκε στο συγκεκριμένο μοντέλο το Ειδικό Βραβείο RJC Car of the Year είναι ο εξής: «Είναι το πρώτο BEV της Suzuki και συγκεντρώνει προηγμένες τεχνολογίες κυρίως από ολόκληρη την Ασία και παράγεται στο πιο σύγχρονο εργοστάσιο της Ινδίας. Παρότι αποτελεί παγκόσμιο μοντέλο που θα λανσαριστεί σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, διαθέτει διαστάσεις αμαξώματος και προδιαγραφές τετρακίνησης που μπορούν να ανταποκριθούν σε ποικίλες οδικές συνθήκες και τις χιονισμένες περιοχές της Ιαπωνίας, υλοποιώντας ένα σχεδιασμό οχήματος εύχρηστο για κάθε οδηγό». 

