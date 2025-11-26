«Χρυσή» θέση πάρκινγκ στην Αθήνα – 11 τ.μ. πουλήθηκαν 197.000 ευρώ!

Ανάρπαστες οι θέσεις πάρκινγκ στην Πρωτεύουσα. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, ειδικά στις γειτονιές της Αθήνας έχει εκτοξεύσει τις τιμές πώλησης των πάρκινγκ στα ύψη.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων που τηρείται από το υπουργείο Οικονομικών και –μεταξύ άλλων– συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις αγοραπωλησίες θέσεων στάθμευσης.

Τον Ιούλιο του 2025 υπόγειο πάρκινγκ μόλις 11 τ.μ., με έτος κατασκευής το 2004, σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων (τιμή ζώνης 4.250 ευρώ) «άλλαξε χέρια» για 197.500 ευρώ, ενώ στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα τον Μάιο 9,90 τ.μ. πωλήθηκαν για 150.000 ευρώ, και τον Μάρτιο 12 τ.μ. μεταβιβάστηκαν έναντι 170.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

