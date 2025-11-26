ΑΑΔΕ: Μηνύματα σε 100.000 δικαιούχους επιδομάτων χωρίς ΙΒΑΝ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους πληρωμών που δεν έχουν ακόμα δηλώσει αριθμό ΙΒΑΝ στο myAADE, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν να μην λάβουν έγκαιρα επιδόματα θέρμανσης ή επιστροφές φόρων που αναμένεται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, οι πολίτες καλούνται άμεσα να καταχωρίσουν ενεργό λογαριασμό σε δικό τους όνομα, προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι σχετικές διαδικασίες πληρωμής.

