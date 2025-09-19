Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

Δεν έχουν τέλος τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα μας. Το βράδυ της Πέμπτης προστέθηκε ένας ακόμα άνθρωπος στη μακρά λίστα των νεκρών στην άσφαλτο.
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο 220ο χλμ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.
Ένα ΙΧ που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και εξετράπη της πορείας του.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ΙΧ να ανασυρθεί νεκρός από το αυτοκίνητο από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο.
Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο Νίκο - Έπεσε σε γκρεμό ενώ γύριζε σπίτι
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.