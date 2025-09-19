Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

Δεν έχουν τέλος τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα μας. Το βράδυ της Πέμπτης προστέθηκε ένας ακόμα άνθρωπος στη μακρά λίστα των νεκρών στην άσφαλτο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο 220ο χλμ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Το αυτοκίνητο που ανετράπη στο τροχαίο στην Εθνικό Οδό Αθηνών - Λαμίας - lamiareport.gr

Ένα ΙΧ που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και εξετράπη της πορείας του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ΙΧ να ανασυρθεί νεκρός από το αυτοκίνητο από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο.

O οδηγός του αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός - Lamiareport.gr

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

