Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο Νίκο - Έπεσε σε γκρεμό ενώ γύριζε σπίτι

Το αμάξι του έπεσε σε γκρεμό - Ανασύρθηκε νεκρός

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Κεφαλονιά: Νεκρός άνδρας που το αυτοκίνητό του έπεσε στον γκρεμό / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρο το νησί της Κεφαλονιάς, καθώς ο μόλις 23 ετών Νίκος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. 

Το αυτοκίνητο του 23χρονου που έπεσε στον γκρεμό

Το αυτοκίνητο του 23χρονου / kefaloniafocus.com

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε στον γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα. 

Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό

Άνθρωπος που βρισκόταν με τη βάρκα του στη θάλασσα κοντά στο σημείο είδε το αυτοκίνητο του 23χρονου να πέφτει κα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόννων κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό αλλά είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. 

Ψαράς είδε το αυτοκίνητο του Νίκου να πέφτει

Ανέσυραν τον 23χρονο, μαζί με το αυτοκίνητό του αλλά ήταν ήδη αργά / kefaloniafocus.com

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία / νεκροτομή.

Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 23χρονος Νίκος που έχασε τη ζωή του 

Ο 23χρονος που σκοτώθηκε στην Κεφαλονιά

Ο Νίκος ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα. 

Μάλιστα, στο παρελθόν, είχε έρθει στην Αθήνα και έπαιξε στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης αλλά και στην Αύρα Αργυρούπολης. Φέτος, θα έπαιζε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς.

Όσοι τον γνώριζαν, κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό κι ευγενικό παιδί. 

Ο 23χρονος ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο

Γύριζε από τη δουλειά στο σπίτι του, την ώρα του τροχαίου / kefaloniafocus.com
