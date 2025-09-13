Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά όταν ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του.

Το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα-Πόρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο μετά την δουλειά του, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό μετά από αρκετές ώρες όταν οι οικείοι του άρχισαν να ψάχνουν το νεαρό που αγνοούνταν και ειδοποίησαν τις αρχές.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, για τις συνθήκες του θανάτου.