Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό

Kατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα-Πόρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 16:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
13.09.25 , 16:31 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξε» στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής!
13.09.25 , 16:26 Δανάη Μπάρκα: «Δε μου άρεσε η τηλεόραση σαν ιδέα, δε με φανταζόμουν εκεί!»
13.09.25 , 15:59 Σάλος με την ανάρτηση της Τουρκίας μετά τον αγώνα: «Κανένα έλεος»
13.09.25 , 15:38 Σπανούλης: «Κάναμε παιδαριώδη λάθη, έχουμε άλλη μια ευκαιρία»
13.09.25 , 15:24 Route 360: Θα αντέξει το σκάφος τον τυφώνα που έρχεται;
13.09.25 , 15:06 Γιώργος Λιάγκας: Μάχιμος λίγο πριν επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα!
13.09.25 , 15:01 Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό
13.09.25 , 14:23 Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!
13.09.25 , 14:15 Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
13.09.25 , 13:39 Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
13.09.25 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο
13.09.25 , 13:12 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
13.09.25 , 13:11 Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
13.09.25 , 12:59 Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξε» στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής!
Σάλος με την ανάρτηση της Τουρκίας μετά τον αγώνα: «Κανένα έλεος»
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία: Kefalonia Focus
Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά όταν ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του.

Το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα-Πόρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο μετά την δουλειά του, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό μετά από αρκετές ώρες όταν οι οικείοι του άρχισαν να ψάχνουν το νεαρό που αγνοούνταν και ειδοποίησαν τις αρχές.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, για τις συνθήκες του θανάτου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top