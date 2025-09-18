Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (17/9) το πρωί, περίπου στις 09:00, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο Βούλγαρο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, υπό καθοδήγηση τριών ατόμων. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 29χρονος και κινούνταν επί της Λεωφόρου συγκρούστηκε με το φορτηγό, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Για το θανατηφόρο τροχαίο έχουν συλληφθεί τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και τα τρία άτομα που του έδιναν οδηγίες και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης: ο οδηγός της νταλίκας, υπό την καθοδήγηση των τριών ατόμων, επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να προσκρούσει στην καρότσα του φορτηγού.

Ο δικηγόρος του οδηγού της νταλίκας, κύριος Λάζαρος Μηνασίδης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής.

«Ο ίδιος ξεκίνησε από πράσινο σηματοδότη, είναι σταματημένα και στις λωρίδες της μιας και της άλλης πλευράς των οχημάτων, μεταξύ των οχημάτων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, βγαίνει η μοτοσυκλέτα αυτή και χτυπάει πάνω στο μεσαίο κομμάτι του αυτοκινήτου. Το πιο πιθανό είναι να πέρασε με κόκκινο η μοτοσυκλέτα. Δεν φαίνεται από το βίντεο που υπάρχει να έχει σταματήσει, να έχει κάνει κάποια προσπάθεια ελιγμού», λέει αρχικά.

«Τον καθοδηγούν τρία άτομα, από αυτά τα οποία λένε ούτως ή άλλως ήταν σταματημένα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα και για να μπορέσει η νταλίκα αυτή που είναι 16 μέτρα να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα, λάβανε τα μέτρα αυτά. Να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που ενδεχομένως ήταν να κινηθούν. Το φανάρι αλλάζει γρήγορα, μας έχουν ενημερώσει από την αστυνομία ότι η διάρκεια του πράσινου είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 12 δευτερόλεπτα με πράσινο μπορούν να μπουν κάλλιστα 5 έως 6 αυτοκίνητα».

