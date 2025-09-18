Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα

Νεκρός 29χρονος - Τι λέει ο δικηγόρος του οδηγού της νταλίκας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
18.09.25 , 14:16 Μουρτζούκου: «Να μπει σε ένα μπουντρούμι»
18.09.25 , 14:12 Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
18.09.25 , 14:12 «The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!
18.09.25 , 14:00 Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
18.09.25 , 13:59 Στην Ελλάδα οι Iron Maiden
18.09.25 , 13:40 Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της
18.09.25 , 13:37 Γιάννης Αντετοκούνμπο: To post με τις ευχές για τα γενέθλια της Μαράια
18.09.25 , 13:32 Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα
18.09.25 , 13:12 Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
18.09.25 , 13:10 Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
18.09.25 , 12:32 «Αυλαία» για το Taxis το 2026 - Ριζικές αλλαγές στην εφορία
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (18/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (17/9) το πρωί, περίπου στις 09:00, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο Βούλγαρο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, υπό καθοδήγηση τριών ατόμων. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 29χρονος και κινούνταν επί της Λεωφόρου συγκρούστηκε με το φορτηγό, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Για το θανατηφόρο τροχαίο έχουν συλληφθεί τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και τα τρία άτομα που του έδιναν οδηγίες και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης: ο οδηγός της νταλίκας, υπό την καθοδήγηση των τριών ατόμων, επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να προσκρούσει στην καρότσα του φορτηγού.

«Είμαι ο προπονητής πολεμικών τεχνών Γιάννης Γεροντής & είμαι αθώος»

Ο δικηγόρος του οδηγού της νταλίκας, κύριος Λάζαρος Μηνασίδης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής. 

«Ο ίδιος ξεκίνησε από πράσινο σηματοδότη, είναι σταματημένα και στις λωρίδες της μιας και της άλλης πλευράς των οχημάτων, μεταξύ των οχημάτων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, βγαίνει η μοτοσυκλέτα αυτή και χτυπάει πάνω στο μεσαίο κομμάτι του αυτοκινήτου. Το πιο πιθανό είναι να πέρασε με κόκκινο η μοτοσυκλέτα. Δεν φαίνεται από το βίντεο που υπάρχει να έχει σταματήσει, να έχει κάνει κάποια προσπάθεια ελιγμού», λέει αρχικά. 

«Τον καθοδηγούν τρία άτομα, από αυτά τα οποία λένε ούτως ή άλλως ήταν σταματημένα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα και για να μπορέσει η νταλίκα αυτή που είναι 16 μέτρα να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα, λάβανε τα μέτρα αυτά. Να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που ενδεχομένως ήταν να κινηθούν. Το φανάρι αλλάζει γρήγορα, μας έχουν ενημερώσει από την αστυνομία ότι η διάρκεια του πράσινου είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 12 δευτερόλεπτα με πράσινο μπορούν να μπουν κάλλιστα 5 έως 6 αυτοκίνητα». 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top