«Είμαι ο προπονητής πολεμικών τεχνών Γιάννης Γεροντής & είμαι αθώος»

Αθώος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης ο 49χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορούνταν για υπόθεση ασέλγειας στον Άγιο Νικόλαο.

Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή, υποστήριζε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή και ότι υπήρξε θύμα σκευωρίας. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών και 4 μηνών όμως χθες (15/9) το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον απάλλαξε από τις κατηγορίες, με οριακή πλειοψηφία 4-3.

Ο ίδιος μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή λίγο μετά την αθωωτική απόφαση του Εφετείου. Μάλιστα, θέλησε - όπως είπε - να βγει με το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του για να αποτινάξει από πάνω του όποια «σκιά» είχε απομείνει, τώρα που η Δικαιοσύνη «μίλησε».

«Θέλω να βγω από την πύλη και να φωνάξω ''ελευθερία''»

Ο προπονητής πολεμικών τεχνών ξεκίνησε λέγοντας για την υπόθεσή του: «Ξεκίνησε μια αντιπαράθεση από το 2018 μέχρι και το 2022 για εντελώς άλλα θέματα. 31 Μαΐου του 2022 πάνε όλοι μαζί συντονισμένα, οργανωμένα, την ίδια μέρα στην αστυνομία και με καταγγέλλουν. Από εκείνη λοιπόν τη μέρα ξεκινάει το μαρτύριό μου».

«Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα την κακία και το μένος που μπορεί να έχει κάποιος. Ειλικρινά θέλω να βγω από την πύλη και να φωνάξω ''Ελευθερία''. [...] Είδα ανθρώπους ακόμα και από το παρελθόν που ήρθανε εσπευσμένα να με βοηθήσουν και υπήρχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που γνώριζαν αυτή την πλεκτάνη και μέχρι και δύο μήνες πριν πάνε να με καταγγείλουν τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους λέγανε αν δεν ξαναδεχτεί ο γυμναστής πίσω τα παιδιά θα του κάνουμε καταγγελία κτλ».

Για την απόφαση να βγει με το ονοματεπώνυμό του, πλέον, ο Γιάννης Γεροντής είπε: «Και βέβαια θέλω να βγω δημόσια, να πω την αλήθεια, γιατί εγώ πραγματικά μέσα μου και ο Θεός ξέρουμε την αλήθεια. Είμαι ο Γιάννης Γεροντής και είμαι αθώος».

Τέλος, φορτισμένος, ο 49χρονος πρόσθεσε «Θέλω να έχω καθαρίσει το όνομα του παιδιού μου και της οικογένειάς μου που είχα μια μητέρα η οποία ήταν από μια πολύ φτωχική οικογένεια, καθάριζε σκάλες και έκανε όλες τις δουλειές στον Άγιο Νικόλαο αλλά ήταν περήφανη πάντα για τα παιδιά της».

