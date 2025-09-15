Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της

Τι λέει αποκλειστικά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον θάνατο του παιδιού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Η μητέρα του 2,5 μηνών βρέφους μιλά στη Ζήνα Κουτσελίνη / «Αλήθειες με τη Ζήνα», Star (15/9/2024)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο μικροσκόπιο της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων βρίσκεται ο φάκελος ενός βρέφους 2,5 μηνών που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013.

Οι γιατροί που το παρακολουθούσαν, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου του Ρίου, εντόπισαν σημάδια κακοποίησης. Στο πόρισμα του ιατροδικαστή, Ανδρέα Γκότση, καταγράφονται κακώσεις, αλλά ο θάνατος αποδόθηκε σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Οι γονείς του μωρού κατηγορήθηκαν τότε για το θάνατό του και αθωώθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο. Δώδεκα χρόνια μετά, στα πλαίσια της επανεξέτασης των υποθέσεων που διαχειρίστηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο θάνατος του 2,5 μηνών βρέφους διερευνάται από την αρχή. 

Πάτρα βρέφος: «Είναι οξύθυμος, αλλά όχι να σκοτώσει το παιδί του»

Η μητέρα του βρέφους απ' την Πάτρα στη Ζήνα Κουτσελίνη

Η Ζήνα Κουτσελίνη και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συνάντησαν τη μητέρα του βρέφους και έκαναν μαζί μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Οι τελευταίες στιγμές του βρέφους, αλλά και όσα έχουν ακουστεί και ειπωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μωρό ήταν μερικά από αυτά που συζητήθηκαν. 

«Άνοιξε πάλι η υπόθεση, είμαι σε θέση που δεν αντέχω, έχει πέσει η ψυχολογία μου στο μηδέν, ξανάρχονται όλα πάλι στο φως. Να λάμψει η αλήθεια, αν και την αλήθεια την ξέρω, γιατί ο μικρός μου είχε θέμα υγείας. Έφυγε από θέμα υγείας, από ιογενή μηνιγγίτιδα. Το είχε από όταν γεννήθηκε και δεν το ξέραμε. Είχε παλινδρομήσεις συνεχόμενα με το γάλα, μέχρι που του δίναμε και ειδικό γάλα για να μπορέσει να κρατηθεί. Ήταν συνεχόμενα μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν τον είχαμε καθόλου στο σπίτι», λέει στην αρχή η μητέρα. 

Πάτρα: Τέσσερις ακόμα υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο μικροσκόπιο

«Ήταν κλινικά νεκρό, παγωμένο»

Στη συνέχεια, η ίδια - που αξίζει να σημειωθεί πως είναι νοσηλεύτρια - περιγράφει τις στιγμές πριν πάνε το μωρό εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Τα λόγια της ανατριχιάζουν. 

«Το ταΐζαμε εκείνη την ώρα και μόλις το σηκώσαμε για να ρευτεί, έβγαλε όλο το γάλα του με αίμα. Και έτσι καταλάβαμε ότι αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις από το αίμα και σηκωθήκαμε και το πήγαμε απευθείας στο νοσοκομείο». 

«Το πήγαμε εμείς με το αυτοκίνητο από το σπίτι στο νοσοκομείο. Ήταν κλινικά νεκρό, ήταν παγωμένο και από εκεί οι γιατροί πάλεψαν να το φέρουν στη ζωή, να το κρατήσουν και μας είπαν ότι θα πρέπει να γίνει διακομιδή από τα Γιάννενα στην Πάτρα λόγω του ότι δεν είχανε εντατική μονάδα για νεογνά και έτσι τον πήγαμε εκεί. Ο κύριος Ηλιάδης μας είπε ότι το παιδί μας είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι κακοποιημένο, εγώ θα πρέπει να ειδοποιήσω τις αρχές. Μας πήραν εμάς καταθέσεις, πήγαμε και είπαμε ό,τι γνωρίζαμε εκείνη την ημέρα». 

Στις 8 Ιανουαρίου του 2013 ο μικρός «έσβησε», με τη μητέρα να λέει με δάκρυα στα μάτια πως θυμάται ακριβώς την εικόνα του παιδιού της εκείνες τις τελευταίες στιγμές. 

Πάτρα: Κακοποίησαν βάναυσα το βρέφος & οι ιατροδικαστές έβλεπαν μηνιγγίτιδα

«Στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων οι γιατροί δεν είδαν τίποτα»

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Ρίο, ενώ στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων οι γιατροί δεν είχαν βρει σημάδια κακοποίησης. 

«Ούτε μελανιά από όλες τις κακώσεις που είχε πάνω το παιδί. Δεν του βρήκανε τίποτα. Μας είπαν ότι μπορεί να έχουν σπάσει τα αγγεία του μωρού, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητος ο μικρός. Ήταν ένα μωράκι που σπάγανε και τα αγγεία του. Οι φλέβες του δεν αντέχανε και σπάγανε απευθείας. Μόνο στο κεφαλάκι άντεξε η μία η φλέβα και του βάζανε ορούς από εκεί, από το κεφαλάκι του».

Σημάδια κακοποίησης στη μητέρα του βρέφους

Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η μητέρα αποκάλυψε στη Ζήνα Κουτσελίνη ότι, αφού το 2,5 μηνών μωράκι της έφυγε από τη ζωή, ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της άρχισε να την κακοποιεί σωματικά. Ο άνδρας βρίσκεται τώρα στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

 

