Πάτρα βρέφος: «Είναι οξύθυμος, αλλά όχι να σκοτώσει το παιδί του»

Δεν το χωρά ανθρώπινος νους ότι ένα ακόμα βρέφος στην Πάτρα, μόλις 2,5 μηνών πιθανόν να δολοφονήθηκε από τους γονείς του το 2013, με τους ιατροδικαστές να αποδίδουν και πάλι τον θάνατο αυτό σε παθολογικά αίτια, παρά τα τρανταχτά στοιχεία που αποκάλυπταν δολοφονική κακοποίηση.

Η γιαγιά του μωρού, μητέρα του πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία, προσπάθησε να δικαιολογήσει τον γιο της, σημειώνοντας πως δεν είναι δολοφόνος.

«Το είδα στο νοσοκομείο στο Ρίο. Πήγα με τον κ. Ηλιάδη στη ΜΕΘ και είδα στο μωράκι κάποιες μελανιές. Ο γιος μου είναι οξύθυμος αλλά να φθάσει σε αυτό το σημείο όχι», είπε στο Mega, σχετικά με την υπόθεση θανάτου του εγγονιού της, που πέθανε μετά από 8 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για υποθέσεις που είχε αναλάβει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών - Intimenews

Μάλιστα για το δεύτερο παιδί της οικογένειας που λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε κι εκείνο στο νοσοκομείο με κάταγμα στο μηριαίο οστό είπε:

«Εκείνο το διάστημα ο γιος μου δούλευε. Πηγαίνοντας σπίτι έπεσε για ύπνο και το μωρό έκλαιγε. Ρώτησε τη σύζυγό του γιατί κλαίει το μωρό και γύρισε και του είπε στον ύπνο του πάτησε με τον αγκώνα του το πόδι του μωρού. Επειδή δεν μου αρέσει να καλύπτω πράγματα, μου είχε πει ο γιος μου ότι η μάνα του μωρού το πέταξε στον καναπέ».

Πάτρα ο θάνατος του 2,5 μηνών βρέφους

Η υπόθεση του θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους το 2013 στην Πάτρα ήρθε στο φως στο πλαίσιο των ερευνών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών για υποθέσεις που είχε αναλάβει η ιατροδικαστική Πάτρας.

Μωρό 2,5 μηνών μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου με σημάδια κακοποίησης και ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια - Eurokinissi

Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι σοκαριστικά. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα, αιμορραγία στα μάτια και σπασμένα πλευρά. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου, όπου μετά από οχτώ μέρες κατέληξε.

Οι γονείς τότε είχαν ισχυριστεί ότι το μωρό είχε χτυπήσει στον νιπτήρα την ώρα του μπάνιου και στη συνέχεια έπεσε από το φορείο του ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή του. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τους γιατρούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αυτό που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι ότι ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση στο πόρισμά του ανέφερε ως αιτία θανάτου του βρέφους την ιογενή μηνιγγίτιδα, κάτι που εξόργισε τους γιατρούς που το είχαν περιθάλψει.

Αυτό το πόρισμα μάλιστα ήταν καταλυτικό για την αθώωση των δύο γονέων όταν ένα χρόνο αργότερα κάθισαν στο εδώλιο των κατηγορουμένων.

Πάτρα: Και δεύτερο παιδί της οικογένειας στο νοσοκομείο

Σαν να μην έφταναν αυτά, όπως έγινε γνωστό στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα κατέληξε και δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας, το οποίο ευτυχώς επέζησε.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα μηριαίου και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τέμνον όργανο.

Τον Απρίλιο του 2014 μάλιστα το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε αναφορά στην Εισαγγελία Ιωαννίνων μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι οι δύο γονείς κακοποιούν το μωρό τους.

«Βρέθηκε πρόσφατα με γύψο στο πόδι. Αυτό το ζευγάρι είχε ένα μωρό το οποίο σε ηλικία μηνών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της Πάτρας εξαιτίας ξυλοδαρμού. Οι συνθήκες είναι ακατάλληλες», ανέφερε η καταγγελία.

Στην ίδια οικογένεια υπάρχει και τρίτο παιδί. Τον Φεβρουάριο του 2016 γίνεται αίτημα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για μεταφορά βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο κέντρο «Μητέρα», με την αιτιολογία ότι έχει αφαιρεθεί η μέριμνα από τους γονείς.

Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2024 γίνεται νέα καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» , η οποία ανέφερε πως η συγκεκριμένη οικογένεια έχει ένα παιδί 5,5 ετών και άλλα δύο που φιλοξενούνται σε ίδρυμα. Ο καταγγέλλων πρόσθετε μάλιστα πως είχε υπόνοιες ότι η μητέρα κακοποιεί και το 5,5 ετών παιδί που μένει μαζί της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό η μητέρα των παιδιών είναι στο χωριό της και της έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών της, όπως και από τον σύζυγό της.

Πάτρα: Έρευνα από το Εσωτερικών Υποθέσεων

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων για ύποπτες υποθέσεις από την ιατροδικαστική Πάτρας, μετά τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις της μητέρας από την Πάτρα και της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Μετά την έρευνα της Ιατροδικαστικής Αθηνών στην ιατροδικαστική της Πάτρας έχουν εντοπιστεί ύποπτοι φάκελοι και το Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να διερευνήσει την παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένου ιατροδικαστή.

Η έρευνα των Αρχών δεν αφορά μόνο τον θάνατο του βρέφους που απεβίωσε το 2013 αλλά και άλλων υποθέσεων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.