Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (17/9/2025)
Δύο χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο της 20χρονης Εύης, του νεαρού κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν λόγω αμυγδαλίτιδας. Η Εύη ήταν φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή και είχε όνειρο να γίνει φιλόλογος. 

Η άτυχη κοπέλα εισήχθη στο νοσοκομείο και εκεί διαγνώστηκε με ιογενή αμυγδαλίτιδα, ωστόσο η κατάστασή της χειροτέρεψε με αποτέλεσμα να πάθει ανακοπή και να καταλήξει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται οι γονείς της, η τακτική επικοινωνία του πατέρα της με τους θεράποντες γιατρούς είχε χαρακτηριστεί ως «ενοχλητική», ενώ οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί.

Θάνατος 20χρονης από αμυγδαλίτιδα:«Πρόκειται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας»

Το κορίτσι δεν είχε ιατρικό ιστορικό και δεν είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με καρδιολογικό πρόβλημα. 

«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης

Μετά από αίτημα της οικογένειάς της, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για τα αίτια του θανάτου της.   

Ιωάννινα: «Έχουμε εικόνα πώς πέθανε η Βούλα»

Οι γονείς της ψάχνουν τι πραγματικά συνέβη στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Ο πατέρας και η μητέρα της Εύης φιλοξενήθηκαν από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξιστόρησαν τα γεγονότα. 

«Οι γιατροί δε μας ανησύχησαν, αντίθετα μας εφησύχαζαν. Η σύζυγος έπαιρνε τακτικά τηλέφωνα και μας είπαν και ενοχλητικούς. Μας είπαν ''δεν είναι για θάνατο''!», είπαν αρχικά οι άτυχοι γονείς. 

«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης

Το ζευγάρι βρισκόταν στη Χίο, όπου διαμένει μόνιμα, και σε κάθε προσπάθειά του να μάθει αν το παιδί κινδύνευε έπεφτε πάνω σε «τοίχο», όπως καταγγέλλουν. 

Έτσι, δεν πρόλαβαν να ταξιδέψουν εγκαίρως δίπλα στην κόρη τους, όπως καταγγέλλουν. «Εκείνο το πρωί μιλήσαμε μαζί της, κάναμε βιντεοκλήση», λέει ο πατέρας, «Η εικόνα της ήταν τραγική. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο με λαιμό μεγαλύτερο από το κεφάλι του... τόσο πολύ πρησμένο. Το σεντόνι και το μαξιλάρι της ήταν γεμάτα αίματα, την είχαν σε κανονικό θάλαμο. Δεν υπήρχε υποψία ότι αυτό το παιδί πρόκειται να πεθάνει». 

Ιωάννινα: Ξεσπά ο πατέρας της 20χρονης - «Μας έλεγαν ενοχλητικούς»

Οι γιατροί που φρόντιζαν την 20χρονη τους είπαν ότι είχε κάνει απόστημα, ενώ δεν υπήρχε απόστημα, όπως αναφέρουν οι άτυχοι γονείς. Μάλιστα, αναφέρουν ότι τους είπαν ότι θα υποβληθεί σε εγχείρηση για τις αμυγδαλές, και αυτό δεν έγινε ποτέ. Όπως λένε «κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος».  

«Από αυτά που είδα, μάλλον υπάρχει κάποια ευθύνη (των γιατρών). Όταν σου λένε μία έτσι, μία αλλιώς...», προσθέτουν. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» 

 

