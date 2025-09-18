Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αποκαλύπτει τι συνέβη και τελικά έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Αθήνα, και ενεπλάκησαν τρία ΙΧ κι ένα ταξί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα κινούταν κανονικά στην πορεία του. Ξαφνικά έπεσε πάνω της ένα ΙΧ με δύο νεαρούς 21 και 22 ετών, με μεγάλη ταχύτητα και την εξοστράκισε.

Συντρίμμια από το τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα άλλο ΙΧ κι ένα ταξί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, που ανέσυραν την 64χρονη από το αυτοκίνητό της χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τρεις ακόμα ελαφρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.