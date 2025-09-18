Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με μία νεκρή

Πώς έγινε το τροχαίο που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 08:42 «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο για τη δολοφονία του Κερκ
18.09.25 , 08:06 Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
18.09.25 , 07:49 Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
18.09.25 , 07:35 Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με μία νεκρή
18.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Σεπτεμβρίου
17.09.25 , 23:46 Πάτρα: Ανήλικες Υποχρέωσαν 14χρονη Να Τους Φιλήσει Τα Πόδια
17.09.25 , 23:46 Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue
17.09.25 , 23:35 Σχολεία: Τα Κενά Δημιουργούν Προβλήματα Στους Γονείς
17.09.25 , 23:30 Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
17.09.25 , 23:23 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 23:00 Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου
17.09.25 , 22:38 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
17.09.25 , 22:33 Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
17.09.25 , 22:15 Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Ιωαννίδη
17.09.25 , 22:03 Ελλάδα - Λιβύη: Έναρξη διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ
Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με μία νεκρή
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
Γιάννης Λάτσιος - Σοφία Ζαχαράκη: Όλη η αλήθεια για τη σχέση τους
Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με θύμα μια 64χρονη γυναίκα. 

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Αθήνα και ενεπλάκησαν τρία ΙΧ κι ένα ταξί. 

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη χτυπήθηκε από πίσω από ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 21 και 22 ετών. 

Συντρίμμια από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Συντρίμμια από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ένα ταξί κι ένα ΙΧ. 

Στο σημείο αμέσως έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. 

Η 64χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ήταν όμως αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. 

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η τροχαία.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top