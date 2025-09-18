Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με μία νεκρή

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με θύμα μια 64χρονη γυναίκα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Αθήνα και ενεπλάκησαν τρία ΙΧ κι ένα ταξί.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη χτυπήθηκε από πίσω από ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 21 και 22 ετών.

Συντρίμμια από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ένα ταξί κι ένα ΙΧ.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η 64χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ήταν όμως αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η τροχαία.

