Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

Πρώτη φορά βλέπουμε την ηθοποιό στη νέα της ζωή στο μοναστήρι

10.09.25 , 17:00 Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
Celebrities & Gossip Νεα
Τα τελευταία 16 χρόνια η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη έχει στραφεί στον μοναχισμό και έχει εγκαταλείψει την παλιά της ζωή.

Το 2009, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας και να στραφεί στον μοναχισμό, μπαίνοντας σε μοναστήρι στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. Ωστόσο, η πρώτη της απόπειρα ήταν σύντομη. Μετά από περίπου έξι μήνες, επέστρεψε στο σπίτι της, υποκύπτοντας στις πιέσεις της οικογένειάς της, η οποία προσπαθούσε να τη μεταπείσει και να την επαναφέρει στην προηγούμενη ζωή της. Η απόφασή της αυτή τότε έγινε πρωτοσέλιδο.

Σήμερα ζει στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία. Για πρώτη φορά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο από την εικόνα της άλλοτε ηθοποιού σαν μοναχή. Το απόγευμα της Τετάρτης, μάλιστα, μέσα από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, μίλησε άνθρωπος από το περιβάλλον της.

«Ζει με τα απολύτως απαραίτητα. Μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα» αποκάλυψε χαρακτηριστικά. 

«Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία πριν από λίγο καιρό από μια Ελληνίδα πιστή που μας επισκέφτηκε. Βλέποντας τις φωτογραφίες της ως ηθοποιό και αποσπάσματα από ταινίες της στο διαδίκτυο, σοκαρίστηκα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τη Μοναχή που βλέπω καθημερινά. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής, έχει δώσει όλη της τη ψυχή και τη ζωή σε αυτό το πράγμα» αναφέρει άτομο από το περιβάλλον της στον δημοσιογράφο, Στέργιο Σαμαρτζή.

Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

«Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5 τα ξημερώματα μαζί με τις άλλες δυο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή. Φροντίζει τα λουλούδια στους κήπους εδώ, μαγειρεύει για τα ορφανά και προσφέρει φροντίδα σε όποιον χρειάζεται. Ζει με τα απολύτως αναγκαία, μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα. Σέβεται πάρα πολύ την τοπική κουλτούρα, δεν απορρίπτει κανέναν, έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας, πλέον έχει αρχίσει να μιλάει δειλά τα Σουαχίλι» πρόσθεσε.

 

