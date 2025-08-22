Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του

Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η 21η Αυγούστου για τον Κρατερό Κατσούλη. Αυτό μιας κι ο γνωστός ηθοποιός γιόρτασε τα 54α του γενέθλια και θέλησε να εξομολογηθεί ορισμένες σκέψεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σχετικά με εχθές, 21 του Αυγούστου. Ήρθε πάλι αυτή η συγκεκριμένη μέρα του χρόνου που σηματοδοτεί άλλον ένα χρόνο διαδρομής, πορείας, ταξιδιού, ηλιακής και ηλικιακής βόλτας… ή όπως το ορίζει ο καθένας μας, τέλος πάντων.

Και κάθε χρόνος είναι πια πολυτιμότερος από τον προηγούμενο. Όχι γιατί μεγαλώσαμε ούτε γιατί σοβαρέψαμε. Έτσι κι αλλιώς οι αξίες και οι ποιότητες έχουν διαμορφωθεί, πιστοποιηθεί, εγκριθεί και εγκατασταθεί, δεκαετίες πριν, δεν θα αρχίσουν τώρα νέες εργασίες εφ’ όλης της ύπαρξης. Αλλά ίσως γιατί τώρα, καταλαβαίνουμε πια καλύτερα την αξία και τη σημασία του χρόνου. Γιατί τώρα πια, σίγουρα τώρα πια, τον μετράμε και με κάτι άλλο πέρα από εμάς τους ίδιους. Κάτι σημαντικότερο. Τον μετράμε με την αγάπη για αυτούς που αγαπάμε, αγαπήσαμε και ζήσαμε».

«Με αυτούς που ήρθανε, μείνανε αλλά και με αυτούς που φύγανε. Τον μετράμε με παρουσίες και απώλειες. Ίσως και δεν τον μετράμε καν, τον ζούμε . Όσο περισσότερο, όσο με πιο ζωή γίνεται», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κρατερού Κατσούλη

Κρατερός Κατσούλης: Οι ευχές της Κατερίνας Καραβάτου κι η νέα εκπομπή

Σε μια κίνηση αγάπης, η πρώην σύζυγός του, Κατερίνα Καραβάτου ευχήθηκε στον πρώην σύζυγο της μέσω της πρωινής της εκπομπής στον ΑΝΤ1. «Θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κρατερό, που έχει τα γενέθλιά του και να του ευχηθώ να είναι πάντα γερός, δυνατός, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και να φροντίζει τα παιδάκια μας, όπως το κάνει», είπε δακρυσμένη κι αμέσως μετά προχώρησε στη ροή της εκπομπής της. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι, παρά τον χωρισμό τους, διατηρούν μία εξαιρετική σχέση.

Παράλληλα, ο Κρατερός Κατσούλης ετοιμάζεται για μία νέα επαγγελματική πρόκληση. Όπως έχει ανακοινωθεί θα αναλάβει την παρουσίαση της νέας εκπομπής της ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη. Το νέο project είναι ένα πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο, με τίτλο Νωρίς - Νωρίς, που θα προβάλλεται στις 06:45 το πρωί.