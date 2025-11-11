Κρήτη: : Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της 26χρονης Μαρίνας, μητέρας ενός 6χρονου παιδιού, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή στην Κρήτη, το Πάσχα του 2024.

H άτυχη 26χρονη Μαρίνα με το παιδάκι της/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Η μητέρα της, Μάγδα και οι δύο αδελφές της, Νικολέτα και Μαρία, κάνουν έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα για να δικαιωθεί η μνήμη της, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού της μηχανής στην οποία ήταν συνοδηγός η Μαρίνα.

Η μητέρα και οι δύο αδελφές της Μαρίνας/ Αλήθειες με τη Ζήνα

«Ήταν ένα πολύ καλό παιδί και πάντα με το χαμόγελο», είπε η μητέρα της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

H άτυχη 26χρονη Μαρίνα/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Η Μαρίνα ήταν πεζή όταν 47χρονος γνωστός της με μηχανή προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Ο οδηγός προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα, καθώς κινείτο στον Βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και η Μαρίνα παρόλο που φορούσε κράνος, τελικά έχασε τη ζωή της.

Το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 26χρονη Μαρίνα / Αλήθειες με τη Ζήνα

«Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Την περιμέναμε στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο ο νονός της και μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα με τη Μαρίνα και πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Ήταν και ο γαμπρός μου στο σπίτι. Περίμενα περίπου δύο ώρες έξω από το νοσοκομείο. Το έμαθε πρώτα ο γαμπρός μου. Προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε», περιέγραψε η μητέρα της με δάκρυα στα μάτια.

H άτυχη 26χρονη Μαρίνα/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο οδηγός κατηγορείται για πλημμέλημα, παρόλο που βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ και δεν είχε άδεια οδήγησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής. Η ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης υπολογίζεται στα 145 χλμ/ ώρα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Τροχαίας. Ωστόσο, ο οδηγός δεν τέθηκε υπό περιοριστικά μέτρα.

H άτυχη 26χρονη Μαρίνα/ Αλήθειες με τη Ζήνα

«Συνεχίζει κανονικά τη ζωή του, οδηγεί, έκανε Χριστούγεννα πέρυσι και ανακοίνωνε ότι είναι Χριστούγεννα, έκανε Πάσχα», σημείωσε η μητέρα της Μαρίνας για τον οδηγό. «Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη», πρόσθεσε.

H άτυχη 26χρονη Μαρίνα με τις δύο αδελφές της/ Αλήθειες με τη Ζήνα

«Σε αναρτήσεις που έχω κάνει για τη Μαρίνα στα social, κάνει like. Λέει ότι το κάνει από αγάπη. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνει από αγάπη, αυτό είναι αρρώστια», συμπλήρωσε η Νικολέτα. «Δηλώνει ότι δεν έχει κάνει κάτι κι ότι θέλει να αθωωθεί γιατί έχει δύο παιδιά», είπε επίσης η αδελφή της.

Το εκκλησάκι στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 26χρονη Μαρίνα / Αλήθειες με τη Ζήνα

Οι τρεις γυναίκες ενωμένες σαν μια γροθιά και με δάκρυα στα μάτια υπόσχονται πως θα αγωνιστούν μέχρι τέλους για να δικαιωθεί η μνήμη της Μαρίνας.