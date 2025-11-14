Philip Tsiaras- Portraits: Για πρώτη φορά το πορτραίτο του Αντετοκούνμπο

Το 47 Circles – Art and Design Space παρουσιάζει την αποκλειστική έκθεση «Philip Tsiaras – Portraits», που αποτελεί μια επιλεγμένη ενότητα έργων του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Philip Tsiaras, χαρακτηρισμένο από πολλούς ως «ο Έλληνας Andy Warhol». Τα πορτρέτα του καλλιτέχνη διέπονται από την τολμηρή, εικονική του γραφή και τη χαρισματική του προσέγγιση στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Ο επί σειρά ετών protégé του Lucas Samaras, κινείται ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη, και ενώ η γενέτειρά του είναι η Αμερική, διατηρεί πάντα έναν βαθύ διάλογο με την ελληνική του καταγωγή. Η νέα του έκθεση «Portraits» παρουσιάζει μια σειρά πορτρέτων αφηγημάτων, όπου εμβληματικές μορφές —όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης, η Μαρία Κάλλας και ο Μέγας Αλέξανδρος - αλλά και πιο avant garde προσωπικότητες όπως οι David Bowie και Jimi Hendrix— μεταμορφώνονται μέσα από τη χαρακτηριστική χρωματική ένταση και το πολυεπίπεδο βλέμμα του καλλιτέχνη.

Τα έργα του δεν αναπαριστούν απλώς πρόσωπα· ανασυνθέτουν μύθους. Ο Tsiaras εξερευνά τη διαχρονική δύναμη της εικόνας, αποτυπώνοντας τη γοητεία και την ψυχολογία των εμβληματικών αυτών μορφών με μια αίσθηση θεατρικότητας και μεταφυσικής

κομψότητας. Η ζωγραφική του, πάντα αναγνωρίσιμη και εξωστρεφής, μετατρέπει το πορτρέτο σε πεδίο διαλόγου ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, στην πραγματικότητα και τον μύθο.

O Nik Zi με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στο πλαίσιο αυτής της μοναδικής έκθεσης παρουσιάζεται για πρώτη φορά το νέο πορτρέτο του σπουδαίου αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο, βασισμένο σε μία δυνατή και αυθεντική φωτογραφία του Nik Zi.

Το έργο, επιμελημένο και δημιουργημένο από τον Philip Tsiaras, αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της Prime DvLp, η οποία επιδιώκει να αναδείξει τη δύναμη της εικόνας όταν συναντά την σύγχρονη τέχνη. Η δημιουργική αυτή συνεργασία καλλιτέχνη, φωτογράφου και οργανισμού- μετατρέπει μια αυθεντική στιγμή σε ένα πορτρέτο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, φωτίζοντας τον Αντετοκούνμπο ως σύμβολο δύναμης, ταπεινότητας και έμπνευσης.

Τα έσοδα από το έργο θα κατευθυνθούν σε σημαντικό κοινωνικό σκοπό, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της τέχνης ως μέσο ουσιαστικής προσφοράς.

To 47 Circles υποδέχεται αυτή τη σπάνια ενότητα έργων, προσκαλώντας το κοινό σε μια αισθητική εμπειρία που συνδυάζει την ένταση της χρωματικής χειρονομίας με τη διαχρονική αριστοκρατία της εικόνας.

Πληροφορίες

47 Circles – Art and Design Space

Αλωπεκής 47, Κολωνάκι

Ώρες λειτουργίας: 11:00 – 19:00

Εγκαίνια: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 19 Νοεμβρίου 2025 – 30 Ιανουαρίου 2026